Co se stalo, že jste nečekaně přišel s novým kandidátem na ministra zahraničí? Ještě před dvěma týdny jste řekl, že problém vyřešíte po říjnových volbách, a vaše předsednictvo vydalo prohlášení, podle kterého partaj trvá na nominaci Miroslava Pocheho.



Celou dobu od jmenování vlády jsem se snažil nalézt řešení. Do konce prázdnin se to nepodařilo, proto jsem preferoval odložit celou věc po komunálních a senátních volbách. Nicméně neustal jsem v jednáních a konzultacích a ve chvíli, kdy jsme našli řešení, na němž je širší shoda, tak jsem řešení představil.

S tím řešením jste přišel vy, nebo Poche?



Je to moje řešení. Pana Petříčka jsem jmenoval do funkce náměstka ministra zahraničí, známe se dlouho, pokládám ho za člověka, který je jazykově i vzděláním schopen funkci zvládnout. Je to i jméno, se kterým se ztotožnila pražská ČSSD.

Takže Poche, který nechtěl ustoupit, souhlasil…



Ano.

Ptáme se proto, že Poche před časem tvrdil, že ministrem nebude nikdo, kdo nesouzní s jeho názory, a tudíž není vyloučeno, že resort bude chtít přes Petříčka nepřímo řídit.



Ministerstvo zahraničních věcí řídí a bude řídit ministr.

A Poche bude třeba na oplátku náměstkem?



To se musíte zeptat budoucího pana ministra. Je na něm, jak si uspořádá svůj kabinet.

Miroslav Poche je nyní tajemníkem na ministerstvu zahraničí, podle Babiše se může vrátit do Bruselu.

Projednal jste svůj návrh v předsednictvu, anebo jste využil jeho rozhodnutí, které vám dalo volnou ruku?



Předsednictvo mi tento mandát dalo a ve chvíli, kdy jsme našli řešení i s Miroslavem Pochem, nic nebránilo návrh zrealizovat.

Takže se neobáváte reakcí členů předsednictva, z nichž mnozí trvali do poslední chvíle na Pochem?



Neobávám.

Nemáte pocit, že vaše tanečky kolem šéfa diplomacie působí dojmem jedné velké taškařice a voliči to soc. dem. mohou spočítat?



Vždy je možné hledat důvody, proč spustit palbu kritiky. Zaznamenal jsem už od opozičních poslanců kritiku. Pokud bych to neudělal, budou pokračovat v kritice, že sedím na dvou židlích. Takže opakuji: soc. dem. tuto situaci nezavinila. Ve chvíli, kdy jsme řešení nalezli, tak jsme ho oznámili.

Upozorňuji, že nejde o první případ, kdy jeden člen vlády řídil další resort. Premiér Nečas hledal ministra obrany čtyři měsíce a po tu dobu nikdo neprotestoval, nevybíhal na barikády a netvrdil, že je ohrožena bezpečnost státu. Jsme v jiné situaci a já ji pokládám za vyřešenou.

Premiér už vyjádřil souhlas. Co na to prezident Zeman, kterého jste, jak předpokládáme, dopředu informoval?



Nemám žádnou negativní odezvu.

Kdy by podle vás mohlo dojít ke jmenování ministra?



To je asi na dohodě premiéra s prezidentem. Předpokládám, že premiér doručí nominaci na Hrad bezodkladně.

Může ministr zamíchat kartami v zahraniční politice? Jeho názory nejsou známé.

Nepředpokládám nějaké neshody. V minulém týdnu jsme absolvovali jednání ústavních činitelů na Hradě, kde byla shoda, čehož je důkazem i společné prohlášení, které se zrodilo na ministerstvu zahraničí.

Běží hlavně o migraci, kdy se vstřícný pohled Pocheho stal důvodem prezidentova odmítnutí. A pokud si europoslanec zachová na resort nadále vliv?



Naše stanovisko je jasné. Dlouhodobě zastáváme názor, že řešením nejsou kvóty, ale ochrana hranic a pomoc v zemi původu.