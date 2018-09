Kristýna Léblová, Novinky

Sám Nash se na letoun nemohl vynadívat. „Nikdy jsem si nepomyslel, že bych ho spatřil. Viděl jsem ho jen na fotkách v Americe. Jsem rád, že skončil zpět v České republice,“ řekl Novinkám ještě před okružním letem vnuk světoznámého obuvníka.

„Je to pro mě opravdu požitek ho takhle vidět, nikdy bych si nepomyslel, že bude takhle pěkně zrestaurovaný. Vypadá nádherně,“ dodal s tím, že fotografii svého dědy, jak v letadle sedí, má doma vystavenou.

Myšlenka pozvat potomky k Elektře

Electra je umístěna od roku 2015 v Leteckém muzeu na pražském letišti Točná.

„Vzhledem k tomu, že je to letadlo tak populární nejen jako letadlo, ale i historií, tak se o ní ze sociálních sítí potomci samozřejmě vždycky nějak dozvědí. My jsme se s nimi potkali na místě, které je jednoznačně spojeno s baťovskou legendou. Konkrétně Johna jsme letos potkali v Otrokovicích, kde byla slavnost na počest 120 let od narození J. A. Bati, kde jsme měli sekci právě o Elektře,“ vysvětlil Novinkám pilot a bratr majitele letounu Iva Lukačoviče Nikola.

Na této akci slovo dalo slovo a let byl domluven. Podle pilota jsou vždy reakce ze setkání s Electrou v podání Baťových potomků velmi emocionální. Mají na něho dobré vzpomínky a nesmírně si dědečka váží. Takže prý dojde i na slzy.

Historie

Příběh, jak se Electra dostala do Česka, začíná podle Nikoly Lukačoviče už někdy v 80. letech. „Jeden z nadšenců československého letectví ,stopoval kroky‘ Electry, věděl, že existuje. Po revoluci jiná skupina nadšenců začala komunikovat s tehdejším už asi 11. majitelem letadla a dohodli se na koupi. V další fázi do toho vstoupil můj bratr, který zainvestoval náročnou rekonstrukci. Pak bylo jen otázkou času, kdy letadlo přelétne Atlantik zpět domů.“

Přelet trval dva týdny a uskutečnil se v květnu 2015.