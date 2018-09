zpe, jas, kab, Novinky, Právo

Jako „o políčku pro ČSSD” hovoří o rozhodnutí strany netrvat na původní nominaci europoslance Miroslava Pocheho předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Od počátku bylo zřejmé, že to bude ČSSD, kdo ve sporu o ministra zahraničí s Andrejem Babišem a Milošem Zemanem ustoupí. Je to jeden z dalších políčků pro sociální demokracii, a zcela určitě ne poslední,” napsal na Twitteru.

Předseda občanských demokratů Petr Fiala ocenil, že se Česká republika dočká nového ministra, ale vnímá i jistá negativa této volby.

Na jednu stranu jsem rád, že premiér Babiš a J.Hamáček snad konečně nalezli nového ministra zahraničí. Na druhou stranu jsem trochu zneklidněn, že tuto funkci má v této rozbouřené době vykonávat člověk bez větších pol. zkušeností, jehož názory navíc nejsou veřejnosti známy. — Petr Fiala (@P_Fiala) 18. září 2018

„Na druhou stranu jsem trochu zneklidněn, že tuto funkci má v této rozbouřené době vykonávat člověk bez větších politických zkušeností, jehož názory navíc nejsou veřejnosti známy,” připomněl na adresu stávajícího náměstka, který byl v europarlamentu Pocheho asistentem. [celá zpráva]

Tomáš Petříček

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Smířlivěji vidí Petříčkovu erudici hnutí STAN. „Podle informací, které máme, se jedná o člověka, který v zahraniční politice zkušenosti má a danému tématu rozumí, má vazby na evropskou politiku. V tuto chvíli zásadně s jeho jménem problém nemáme,“ uvedl první místopředseda STAN Vít Rakušan.

Zároveň zkritizoval, že vláda dlouhou dobu neměla plnohodnotného ministra zahraničí. „To nás poškozuje,“ konstatoval.

Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) jméno kandidáta Petříčka kladně nepřijal. „Byl by to špatný vtip, nešlo by o svéprávného ministra, ale o vykonavatele vůle Pocheho," napsal Právu.