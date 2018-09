Aleš Fuksa, Právo

Tyto dvě vesnice jsou od Vranče vzdáleny přes šedesát kilometrů. Medvěd se tak během víkendu vydal k západnímu cípu Vizovické vrchoviny.

„Ráno byl u Kaňovic. Ještěže jsme si nestihli pořídit slepice. Jablka a hrušky jsou vyhrabané,“ uvedla na sociální síti Facebook Eva P.

Mezi Hrivonovym ujezdem a doubravama se pohybuje medved.toceno dnes rano.🙉pozor hribari Zveřejnil(a) Jaroslav Kralik dne Neděle 16. září 2018

Právo se spojilo s Pavlem Košíčkem ze Zlína, který medvědovo putování vyfotil v pondělí ráno cestou do práce. „Viděli jsme ho s kolegou asi tři sta metrů před obcí Doubravy. Jeli jsme od Hřivínova Újezdu a viděli jsme stát u silnice dodávku na blikačkách. Přibrzdili jsme a uviděli pod silnicí velké zvíře. Nejprve jsme si mysleli, že je to divočák, ale potom bylo jasné, že je to medvěd,“ vylíčil Košíček.

Snímky medvěda, který se v pondělí ráno zaměřil u Doubrav na Zlínsku na popadané trnky.

FOTO: Pavel Košíček

Spolu se svým kolegou z místa nejprve odjeli. Po chvíli se ale vrátili. „Chvilku jsme jej pozorovali. Jedl popadané trnky v sadu blízko silnice. Po pár minutách stál přímo u silnice a vypadal, že chce přejít cestu směrem na Ludkovice, kde je les. Ale okolní auta ho vyplašila a seběhl zpátky dolů k potoku,“ přiblížil Košíček. „Je to překrásný tvor, ale nesedět v autě, tak bych spěchal rychle pryč. Ve volné přírodě jsem viděl medvěda poprvé a zážitek to byl fascinující, v zoologické zahradě na mě nikdy nepůsobil tak impozantně a majestátně,“ dodal.

Během pondělního dopoledne se objevily i další zprávy o mladém medvědovi. „Pozor. Před chvilkou na Březůvkách u Slatin přeběhl našemu řidiči přes cestu medvěd a běžel nahoru směrem k Provodovu,“ uvedla Veronika O. na sociální síti kolem desáté hodiny.

Podle ochránců přírody je pravděpodobné, že se jedná o totéž zvíře, které se v minulém týdnu objevilo ve Vranči u Nového Hrozenkova. O víkendu pak měli ochranáři zprávy o výskytu medvěda u Pulčína a později se měl objevit i nad Vysokým Polem. [celá zpráva] Zřejmě jde tedy o jediný exemplář, který kvůli hledání potravy prochází Vizovickými vrchy, jejichž jihozápadní cíp je právě v oblasti kolem Doubrav.

„Určitě se pak ale vrátí do hornatějších oblastí při hranicích se Slovenskem, odkud jej zřejmě v minulých dnech „vyhnali“ všudypřítomní houbaři. Vzhledem k tomu, že ale nemáme genetické vzorky, které bychom mohli z jednotlivých míst pozorování medvěda srovnat, není vyloučeno, že se nemůže jednat o dva různé kusy medvěda,“ sdělil František Šulgan z CHKO Beskydy.

„Jestli je jich tu více, tak tím lépe. Takové zvíře by se mělo dostat zpátky do našich lesů,“ míní Pavel Košíček.