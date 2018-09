Novinky

Podle ní budou této záležitosti ženy více rozumět, řekla Šojdrová v rozhovoru pro lidovky.cz.

V neděli také vydala prohlášení, kde situaci a svůj postoj vysvětlila. ”Pokud budeme na všechny žádosti o pomoc s řešením uprchlické krize odpovídat jen „ne, nepřijmeme jediného uprchlíka“, budeme Evropě a celému světu pro smích, uvedla v neděli Šojdrová. Současně navrhuje, aby nebylo možné, že by za dítětem do ČR přišli rodinní příslušníci. Pokud by chtěli péči převzít, dítě by odjelo z Česka.

Premiér v sobotním rozhovoru pro Právo přijetí dětí odmítl, Česká republika má podle něj dost vlastních sirotků, o něž je potřeba se postarat.

Argumentuje i tím, že nejde o děti, ale spíš teenagery. Sama Šojdrová, která s návrhem sirotky přijmout přišla, dříve uvedla, že navštívila řecký tábor, kde se nacházejí především chlapci věku 12 až 17 let. Zmínila, že chápe, že právě toto by mohlo být problematické, co se vnímání českou veřejností týče. Současně uvedla, že ČR může přijmout i sirotky z táborů v Libanonu, kde se nacházejí častěji mladší děti.

Pomozme sirotkům přímo v Sýrii



S postojem premiéra vyjádřil v sobotu souhlas i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

"Je odporné, že si někteří politici - hyeny, udělali beranidlo z nic netušící a nevinné padesátky syrských sirotků," uvedl Ovčáček na Twitteru. Podle něj může Česko pomoci třeba 5000 sirotků, ovšem v jejich domově, tedy Sýrii. "A pomáhejme našim sirotkům, jak správně řekl pan premiér.

U dalších politiků se Babiš setkal často s odmítnutím jeho postoje. Podle ministra vnitra a zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) by Česko 50 sirotků jistě přijmout zvládlo. [celá zpráva]