Loni v rozhovoru v Právu těsně před sněmovními volbami jste říkal, že po čtyřech letech premiérování byste chtěl v politice skončit. Stále to platí?



Teď to neřeším. Uvidíme, co se stane. Měnit věci jde ztěžka. Pokud ale budu mít podporu, kterou teď mám a budu ji cítit od lidí, tak chci pomoci dostat naši zemi na špičku Evropy, kde byla za první republiky.

Copak to? Zalíbilo se vám v politice?



Vůbec ne. Vím, že by to nebylo lehké pro můj osobní život i pro moji rodinu, zvlášť když se o mně říká spousta vylhaných věcí. Chci spojovat, ne provokovat. A svým kritikům bych rád dokázal, že se mýlí.

Ale na druhou stranu přiznávám, že hlavně zahraniční politika mě baví. Myslím si, že v ní dělám víc práce než moji předchůdci, bojuji za české zájmy a konečně jasně formuluji české návrhy.

České, nebo Babišovy? Opozice si stěžuje, že se s ní moc nekoordinujete.



Názory opozice dobře znám a pravidelně chodím na sněmovní evropský výbor. Proč bych se měl koordinovat s předsedou ODS Fialou, o kterém nevím, že by kdy jako ministr školství mluvil mezi čtyřma očima s nějakým evropským lídrem?

Aktivně řeším zahraniční politiku, což je změna proti stavu, kdy jsme měli premiéra, který se s nikým o ničem nedomluvil a spíš zastupoval zájmy jiných zemí než Česka.

A jaké nám vaše aktivita v EU přinesla plody?



Takové, že za šest měsíců jsem zrušil kvóty.

Na to jste nebyl sám, to byla práce Visegrádské čtyřky.



Ne, ne. To jsem byl hlavně já s maďarským premiérem Orbánem. To my jsme ve čtyři ráno bojovali proti kvótám v Bruselu a dosáhli jsme zrušení toho nesmyslného systému.

Jak mám pak rozumět tomu, že europoslankyně ANO Charanzová a Dlabajová hlasovaly společně s např. Teličkou, Štětinou, Pospíšilem či Pochem pro to, aby Brusel začal vyšetřovat Maďarsko kvůli ohrožení evropských hodnot?



Chci se jasně distancovat od hlasování našich europoslankyň. Jejich názor nesdílím a určitě bych tak nehlasoval. Všechno to považuji za útoky proti skvěle fungujícímu bloku V4, který převálcoval uprchlické kvóty, bojuje proti ilegální migraci a kritizuje návrh unijního rozpočtu, který při odchodu Británie skandálně navrhuje navyšovat peníze na struktury EU.

Všude jsou demokratické volby, vše probíhá podle zákonů a myslím, že případné ohrožení demokracie umějí posoudit lépe sami Maďaři nebo Poláci než europoslanci nebo úředníci v Bruselu.

Česko své spojence každopádně neopustí. Určitě se mi nelíbí představa, že by Evropská komise vyšetřovala Polsko či Maďarsko. Kdo ví, jestli na základě vylhaných zpráv to třeba pak nemůže čekat Česko.

Ono nám to hrozí?



Ne, ale víte, že někdo stále šíří dezinformace, jak je u nás nějaké ohrožení demokracie. A navíc je ČR v Bruselu vidět a je velmi aktivní.

Jasně jsem řekl, že Česko nepřijme ani jednoho uprchlíka a řeším neschopnost EU systémově se postavit k migraci a návratové politice. Když jsem byl v Berlíně u kancléřky Merkelové, tak se mě ptala, jestli bychom přeci jen nevzali pár ilegálních migrantů. Odpověděl jsem, že nemůžeme vzít ani jednoho. To je symbolický postoj k neschopnosti EU problém řešit.

Ale o událostech v Saské Kamenici jste na tiskovce s kancléřkou taktně pomlčel. Co na dění vlastně říkáte? Prezident Zeman sympatizuje s demonstranty a vidí to tak, že se Merkelové podpora migrace vrátila jako bumerang.



Nevím, co říkal prezident Zeman. Je to vnitřní záležitost Německa a na události jsou různé názory. Faktem ale je, že se migrace Německu prostě nepovedla.

I proto je důležité, aby Evropa vyslala jasný signál, že je zavřeno a že žádné další migranty a lodě nepřijímá a že ty, co vyplují, se musejí vrátit. Je nepřijatelné říkat, že když loď vypluje, tak si ji máme rozdělit, jak to dělá francouzský prezident Macron.

Proč bychom se měli starat právě o Syřany?

Víte, jak dnes Evropa bojuje proti pašerákům? Zachrání loď, přiveze migranty do Evropy, ti ukáží na pašeráka, ten jde do vězení a oni zůstanou v Evropě. To je směšné.

Navrhl jsem způsob, jak bojovat proti migraci a v návrhu evropského rozpočtu jsem našel 75 miliard eur. Musíme dát víc peněz Řecku, Itálii, Maltě a Španělsku na ochranu hranic, dořešit schengenský prostor i situaci v Libyi, se severoafrickými zeměmi musíme uzavřít dohody jako máme s Tureckem a připravit Marshallův plán pro Afriku a Sýrii.

Lidovecká europoslankyně Šojdrová lobbuje za to, aby ČR přijala padesát nezletilých syrských sirotků. I na ně se vztahuje vaše moratorium?



Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života. Něco o tom vím, protože moje nadace na to dávala peníze. A hlavně Česko je solidární, od roku 2015 jsme do různých zemí kvůli migraci poslali 2,5 miliardy, pomáháme na místě v Sýrii lékaři i experty, v Česku jsme ošetřili 2500 pacientů včetně řady syrských dětí.

Já jsem šel do politiky hlavně proto, abych se staral o české občany. A když už jsme u těch sirotků, proč zase někdo pomíjí válku na Ukrajině? Tam nejsou? Tak proč bychom se měli starat právě o Syřany?

Ale co legální migrace? Stačí se projít po Praze a člověk vidí, kolik je tu cizinců, a to nejde o turisty. Má nás to znepokojovat?



ČR dává pracovní víza na základě požadavků firem a institucí, ročně to je asi 28 tisíc lidí. Každý, kdo k nám přijde, má povolení. A ministerstvo vnitra pečlivě analyzuje, komu ho dá.

Je ale pravda, že musíme zpřísnit tresty za převaděčství a musíme se zaměřit na účelové sňatky a zjednodušit návratovou politiku při delikvenci. Nepodceňujeme to, a proto připravujeme komplexní návrh. Do Vánoc by měl být hotov.

Jak vás poslouchám, tak ani ministra zahraničí nepotřebujete.



Ale potřebuji. Už jen proto, aby českou politiku prosazoval na úrovni ministrů zahraničí.

ČSSD ale problém odsunula až po volbách a stále trvá na europoslanci Pochem. Údajně vám prezident Zeman nabídl, že byste mohl resort vést vy, kdyby předseda soc. dem. Hamáček rezignoval. Bylo to tak?



Není to pravda. A hlavně celá věc možná nebude trvat tak dlouho, s panem Hamáčkem jsme se o tom bavili a z jeho strany vidím snahu to řešit dřív. Myslím, že s panem Pochem už nikdo nepočítá, a navíc spolupráce s Hamáčkem funguje. V zahraniční politice nemáme rozpor, vzájemně své kroky koordinujeme.

To je dost velká změna proti minulým letům, kdy na ministerstvu Schwarzenberg spal a kvůli lidským právům zboural všechny naše ekonomické zájmy, a Zaorálek zase jen lítal všude po světě, ale nic z toho. Takže nechápu, v čem je problém.

Do komunálních voleb jde ANO s heslem „Uděláme Česko bohatší“. Co si pod tím mají lidé představit?



To, co už děláme. Máme nejnižší nezaměstnanost, snižujeme státní dluh, dál investujeme, v reálu máme v podstatě vyrovnaný rozpočet, jsme šestá nejbezpečnější a sedmá nejklidnější země na světě, HDP na hlavu roste tak, že jsme předběhli Řecko i Portugalsko a teď šlapeme na paty Itálii.

O naší kampani a o telefonu na Andreje mluví všichni

To vše i díky EET, která od začátku funguje, má 174 tisíc uživatelů, systém zpracoval už přes sedm miliard tržeb a díky němu vzrostl počet plátců stravovacích služeb o 16 procent.

Jen loni jsme vybrali díky EET šest miliard, letos odhadujeme 11,7 miliardy korun. A díky tomu tři miliardy míří do rozpočtů obcí a krajů a můžeme rekordně zvyšovat důchody nebo platy, třeba učitelů. I proto mzdy a penze u nás rostou nejrychleji v Evropě.

A rychle rostou ceny, nájmy...



Ceny nerostou tak rychle, inflace je nízká. A pokud jde o nájmy, tak ty rostou, protože naši předchůdci zapomněli stavět byty. Místo toho, aby to minulý premiér řešil, tak jsme čtyři roky ztratili nesmyslnou debatou o zákonu o sociálním bydlení.

My teď přicházíme s koncepcí, že když obec postaví 100 bytů a pětina z nich bude určena pro sociálně slabší jako důchodce, samoživitelky, mladé rodiny a tak dále, tak těch 20 procent zcela zaplatí stát a starosta si určí, pro koho ty byty potřebuje.

A o naší kampani a o telefonu na Andreje mluví všichni, na rozdíl od kampaní ostatních stran, které jsou neschopné.

Třeba v Praze slibujete do roku 2030 postavit 140 tisíc bytů. Co ale postavíte v příštích čtyřech letech?



Víte, jak dlouho trvá postavit byt v Praze? Deset let. Ministryně místního rozvoje Dostálová ale garantuje, že novela stavebního zákona dobu zásadně sníží. S výstavbou bytů začínáme příští rok, do projektu půjdou dvě tři miliardy. Takže na rozdíl od ostatních politiků ten problém řešíme.

ANO v rámci kampaně pořádá sousedské večeře, a na té v Modřanech jsem seděl u stolu se šesti bezdomovci, kteří bydlí v křoví vedle Tesca. Ještě za nimi pojedu, abych to viděl na vlastní oči. To je ale problém starosty, on musí vědět, kdo chce bydlet a podle toho se rozhodovat.

Je trochu paradox, že ANO slibuje, že udělá Prahu bohatší, když jste ji řídili čtyři roky.



Potíž byla, že jsme zdědili různé zlodějny, které se musely řešit, a také s koalicí to bylo složitější. Nechci se ale vymlouvat. Je pravda, že naše působení v Praze nebylo úplně ideální, a proto říkáme, že teď máme správný tým a lídra. Pro nás je klíčové, abychom v Praze vyhráli.

Vážně věříte, že to dokážete? Před Sněmovnou proti vám demonstrovali, na pietě před rozhlasem na vás pískali, letělo na vás už i vajíčko...



Vajíčko po mně hodil mladý člověk, který měl nějaké promile. A přeci, pane redaktore, nejste tak hloupý, abyste nevěděl, že to jsou stále titíž pískající profesionální demonstranti, co se přemisťují. Stačí se podívat na fotografie. Byli před Čapím hnízdem, když jsem se ženil, pískali před Sněmovnou, při pietě před rozhlasem a přijeli pískat i do Berlína.

A jinak v Praze to není tak horké, jak se to vykresluje v médiích. Na sousedské večeři byla skvělá atmosféra. A o naší kampani a o telefonu na Andreje mluví všichni, na rozdíl od kampaní ostatních stran, které jsou neschopné.