Petr Kozelka, Právo

Ten samý den večer však už začal vydírat dvě dívky ve věku 11 a 13 let a chtěl po nich jejich nahé fotky. Už desetkrát trestaného Pohanku za to ve stře­du potrestal brněnský krajský soud osmi měsíci vězení.

„Už to všechno skončilo, byla to strašná blbost, která se nebude opakovat,“ sliboval Pohanka v roce 2016 šumperskému soudu a přijal podmíněný trest.

Označil jste své jednání za ptákovinu, myslíte, že to tak brali i rodiče těch dívek? soudci

Hned ten večer si ale na sociál­ní síti Facebook vytvořil falešný profil se smyšleným jménem, zkontaktoval se se dvě­ma dívkami a chtěl po nich, aby se mu předváděly ve spodním prádle.

Poslal jim také několik fotografií obnažených dětí. Když mu dívky nechtěly vyhovět, začal jim vyhrožovat ostudou ve škole nebo mezi kamarády.

Když mladého muže potrestal za jeho činnost na internetu, za vydírání, ohrožování výchovy dítěte a přechovávání dětské pornografie brněnský městský soud osmi měsíci vězení, zdál se mu trest příliš přísný a odvolal se.

„Opakovaně se doznal, napsal omluvný dopis poškozeným. Neměl v úmyslu jejich fotky někam rozesílat. Už musel celou věc vysvětlovat rodině a celé trestní řízení pro něj mělo výchovný charakter. Měl by dostat podmínku nebo nižší trest,“ horoval mužův advokát.

Vy chcete podmínku, a jakou má společnost garanci, že to neuděláte znovu? soudce Josef Tatíček

„Strašně mě to mrzí hlavně kvůli dceři, které je rok a půl. Chtěl bych ji vychovávat společně s manželkou. Byl jsem blbec, vůbec jsem si v tu chvíli neuvědomoval, co dělám,“ tvrdil soudcům Pohanka.

Soud neobměkčil



Soudci ale na jeho nářky nebrali ohled. „Tak vy jste odsouzen a hned večer to uděláte znovu?“ začala se ptát soudkyně Monika Staniczková.

„Vůbec si to nedokážu vysvětlit,“ hájil se muž. „Vy chcete podmínku, a jakou má společnost garanci, že to neuděláte znovu, třeba zase hned dneska večer?“ pokračoval soudce Josef Tatíček.

„Mám malou dceru,“ mumlal Pohanka. „Označil jste své jednání za ptákovinu, myslíte, že to tak brali i rodiče těch dívek?“ útočili dál soudci.

Senát nakonec bez milosti smetl odvolání ze stolu. „Obžalovaný má sklony k trestnímu jednání. Byl v podmínce, měl šanci k nápravě a on hned ten večer začne vydírat nezletilé. Upřímně řečeno, pokud by se proti trestu odvolal i státní zástupce, uvažovali bychom o přísnějším potrestání. Je to recidivista, ani dnes nebyl schopen soudu říct, proč se toho vlastně dopouští, je nevyzpytatelný a není záruka, že se toho zase nedopustí,“ konstatoval soudce Tatíček.