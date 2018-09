Novinky

Ve čtvrtek se na české území pozvolna nasouvá vlnící se studená fronta od západu. Ve středních Čechách naměříme v maximech ještě 24 až 28 stupňů Celsia, na Karlovarsku a Ústecku to však bude už jen kolem 20. Odpoledne by se mohly na frontě objevit bouřky.

Pátek bude oblačný až zatažený, na Moravě a ve Slezsku by se mohly objevit bouřky. Pršet by mělo na většině území, se srážkovými úhrny 15 mm, v místě výskytu bouřek až 25 mm. Postupně by však srážky měly s příchodem vyššího tlaku vzduchu od západu ustávat. Ráno se dočkáme teplot v rozmezí 12 až 16 stupňů, odpoledne v maximech 18 až 22 stupňů.

V sobotu bude obloha polojasná s ranními teplotami 10 až 14 a odpoledními maximy 20 až 24 stupňů. Při zvýšené oblačnosti se mohou objevit přeháňky.

Nedělní ráno bude již zářijově chladné s nejvyššími teplotami 5 až 9 stupňů, v horských oblastech může rtuť teploměru spadnout až pod bod mrazu. Odpoledne se však opět vyhoupne na letních 21–25 stupňů. Obloha by měla zůstat jasná až polojasná.

V pondělí se opět dočkáme přílivu teplého vzduchu od jihu, který počasí vrátí letní nádech. Ranní teploty nepřesáhnou 14 stupňů, odpoledne však může být až 28. V dalších dnech má pak být ještě tepleji, odpoledne by mohly nastat opět třicítky.