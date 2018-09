Kristýna Léblová, Novinky

Podle mluvčí TSK Barbory Liškové je Hlávkův most na sedmibodové stupnici stavebního stavu na stupni 5, což je špatný stav.

„Desky pod tramvají, které jsme diagnostikovali loni v prosinci, jsou na hraně 5. a 6. stupně, proto jsme přistoupili k omezení těžké dopravy v jednom jízdním pásu směrem od Prahy 1 na Prahu 7,“ řekla Novinkám Lišková s tím, že nastanou dopravní omezení při provádění statických zkoušek mostu.

Ty jsou plánovány na prosinec a leden. Plánovány jsou vždy na víkend nebo noční hodiny. Provoz bude omezen vždy v jednom ze směrů, neuzavře se celá magistrála. „Budeme převádět provoz do protisměru tak, abychom zachovali dopravní obslužnost,“ dodala.

Samotná diagnostika by měla omezit provoz na magistrále minimálně.

FOTO: Novinky

Rekonstrukce začne za dva roky



Odborníci mají na diagnostiku mostu zhruba rok, poté bude vznikat projektová dokumentace pro stavební povolení. Zahájení samotné rekonstrukce se předpokládá na rok 2020. Podle Liškové by se měla provádět po částech.

„Nyní probíhá instalace dlouhodobých měření, z konstrukčního hlediska jsou zde kloubové nebo i vetknuté oblouky a na ně působí po dlouhodobém namáhání teplota. Teploty tedy budeme kontinuálně měřit wi-fi technologií a také budeme měřit pohyby kloubů,“ vysvětlil ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko a dodal, že veškeré práce se musí konzultovat s památkovým ústavem.

Libeňský most nemá přednost

Přestože na začátku roku byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen Libeňský most a o jeho budoucnosti není zatím rozhodnuto, nemá podle náměstka primátorky pro oblast dopravy Petra Dolínka (ČSSD) přednost.

„Řadu let běží souběžně příprava obou mostů. Tady už jsou ale územní rozhodnutí, diagnostika probíhá proto, abychom dostali stavební povolení se souhlasem památkářů. Libeňský most je na rozcestí v postupu prací. Tam už stavební povolení máme, ale otázka je, zda ho lze využít. U Hlávkova mostu ho chceme získat, to znamená - pracuje se na obou stavbách,“ řekl Dolínek.

Most, který jako první bude mít definitivní rozhodnutí, veškerá povolení, zhotovitele a investici, bude také jako první rekonstruován. Nebudou se opravovat oba najednou.

Bude to dražší

Oprava Libeňského mostu byla naceněna zhruba na 700 miliónů korun, s celkovými náklady by rekonstrukce mohla přesáhnout miliardu korun. Ale podle Dolínka tyto ceny už neplatí, protože se zvýšily ceny ve stavebnictví. „Není jednoduché říct, kolik to bude stát, cena se pak ukáže finálně,“ dodal Dolínek.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku loňského prosince se zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou, zraněni byli čtyři lidé. Kromě Libeňského mostu se řeší i stav Palackého mostu a chystá se oprava Barrandovského mostu.