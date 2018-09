Adéla Jelínková, Právo

Stuchlíkův miliónový dar, jak je možné zjistit z veřejných zdrojů, je nejvyšším darem od jednotlivce i společnosti za poslední rok a zároveň nejtučnějším příspěvkem od fyzické osoby (vyjma samotného Babiše) za celou historii hnutí vůbec.

Podle šéfa Stuchlíkova volebního štábu Adama Zvonaře půjdou milióny na předvolební komunální kampaň v Praze. Do té spadají například billboardy, na kterých je vyobrazen Stuchlík s Babišem a s nimi slogany typu „Prahu řešíme, Petr má číslo na můj mobil“ nebo „Petr Prahu fakt nakopne“.

Kampaň hnutí ANO v Praze

FOTO: Hnutí ANO

Součástí kampaně jsou i „večeře“, kde si stovky Pražanů můžou každý druhý den až do října zdarma pochutnat na guláši, klobáskách nebo pivu.

Tři milióny, které daroval Babišovu hnutí Stuchlík, jsou zároveň stropem – tedy maximální možnou částkou, kterou můžou dárci politické straně za jeden kalendářní rok věnovat. Omezení platí teprve od loňského roku.

„Dal tři milióny, což je maximum, co mohl dát. Je transparentní – poslal to na transparentní účet na základě darovací smlouvy a potom už musí promyslet hnutí ANO, jak s tím konkrétně naloží, mělo by to ale jít na komunální kampaň,“ potvrdil Právu Zvonař.

Stuchlík, jak již bylo zmíněno v úvodu, je nejštědřejším sponzorem hnutí – jako jednotlivec – a to v případě, kdy do výčtu nepočítáme premiéra Babiše, který hnutí v době jeho rozjezdu v roce 2012 daroval zhruba 30 miliónů.

Kandidát ANO na pražského primátora Petr Stuchlík

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Co se týká sponzorských firem, nejvíce ANO podpořily společnosti spjaté s Agrofertem, jenž do roku 2017 vlastnil právě Babiš. Nyní je společnost ve svěřenských fondech.

Lídr opouští miliónový byznys



Nejvyšší částky padaly opět zhruba před šesti sedmi lety – například chemička Deza darovala hnutí v roce 2012 deset miliónů korun. Další podniky, Precheza, Fatra, Lovochemie a Synthesia, se taktéž připojily s dalšími milióny.

Kandidát na primátora Stuchlík nedávno prodal svůj podíl ve finanční poradenské společnosti Fincentrum, kterou před osmi lety spoluzakládal.

Jak upozornil na svém facebookovém profilu, post generálního ředitele společnosti opustí 30. září. Podle informací z webu společnosti firma například v roce 2017 utržila 1,21 miliardy korun.

Stuchlík se v červenci rovněž zbavil podílu ve společnosti Fair Credit, která poskytuje krátkodobé půjčky, přičemž výše úroku se pohybuje od

21 do 35 procent. Byznys byl veřejností považován za kontroverzní a kontrastní vzhledem ke snahám poslance Patrika Nachera (za ANO) o finanční gramotnost a oddlužení společnosti.

Statisíce posílají i další kandidáti



Právě Nachera Stuchlík nahradil na pozici jedničky pro Prahu. Nachera jako kandidáta na primátora vybrali pražští členové hnutí v referendu, vedení ANO nicméně do kandidátky zasáhlo a dosadilo Stuchlíka. Nachera posunulo na druhou pozici.

Pražský radní a ekonom Patrik Nacher

FOTO: Petr Horník, Právo

Z transparentního účtu hnutí je patrné, že i další pražští kandidáti se rozhodli na kampaň finančně přispět. Částky se ale ani zdaleka nevyrovnaly výši daru jejich lídra.

„Myslím, že dary spočívaly na principu dobrovolnosti. Kaž­dý z kandidátů přispěl v rámci svých možností,“ doplnil Zvonař.

Právě Nacher přispěl hnutí v říjnu minulého roku 300 tisíci. Trojka, bývalý ministr financí Ivan Pilný, pomohla v po­sledním roce 150 tisíci, čtyř­ka, místostarostka Prahy 13 Marcela Plesníková, darovala v posledních pár měsících skoro 250 tisíc korun na transparentní účet hnutí ANO.

Na tom je nyní celkový zůstatek zhruba 180 miliónů korun.