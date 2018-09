Renáta Bohuslavová, Novinky

„Dnes jsme sem přišli říci, že naši kandidáti jsou připraveni odvést poctivou práci každý sám za sebe a každý u sebe doma má připravená rozumná a realistická řešení,” uvedl tiskovou konferenci předseda ODS Petr Fiala.

Část svého projevu věnoval vymezení se vůči hnutí ANO, které minulý týden rozjelo ostrou fázi kampaně s billboardy, na nichž se pyšní tím, že lídři kandidátek za ANO mají číslo na Andreje Babiše. [celá zpráva]

Telefonní číslo nestačí, zní z ODS

„Kdysi u nás bylo rozšířené rčení - Člověče přičiň se a Pán Bůh ti pomůže. Říkali si to lidé, když před sebou měli nějakou výzvu. Dnes všude po republice visí sdělení opačného významu. Jsou tu volby a ty člověče už nemusíš mít program a nabízet řešení problému, stačí, když máš správné telefonní číslo,” uvedl Fiala.

„Dobře si uvědomuji, že některým lidem se to líbí, někteří v tom vidí i docela dobré řešení a bude to pravděpodobně proto, že žádné jiné řešení nemají a jinak si ani nedokážou představit svět. Toto je svět, který bychom měli odmítnout, protože je to svět, který nefunguje,” dodal Fiala.

Slibujeme vám odpovědnou pravicovou politiku, aby se vám ve vašich městech a obcích žilo dobře Alexandra Udženija, 1. místopředsedkyně ODS

Volby podle něj budou soubojem dvou konceptů a střetem dvou světů. Na jedné straně je podle lídra ODS kampaň opakovaných restartů v podobě hnutí ANO a na druhé straně kampaň zkušených kandidátů, kteří za sebou mají konkrétní výsledky.

Udženija: Konec s politickými experimenty



Před volbou hnutí ANO v Praze varovala i první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Pražané už si podle ní „populistickou politiku rádoby profíků odskákali”.

„ODS nebude slibovat ráj na zemi nebo všechno zadarmo. Slibujeme vám odpovědnou pravicovou politiku, aby se vám ve vašich městech a obcích žilo dobře. Dnes, zítra i za 20 let. Je nejvyšší čas přestat s politickými experimenty,“ dodala Udženija.

ODS sestavila kandidátní listiny v 845 obcích, městech a městských částech, do komunálních voleb jde celkem 13 853 kandidátů. O senátní křesla bude bojovat 24 kandidátů.