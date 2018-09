Oldřich Danda, Právo

Jak se vám žije s nálepkou Mirka Dušína? Mám pocit, že si ji trochu pěstujete.

Myslím, že si ji nepěstuji, ale žije se mi s ní docela dobře.

Na letácích, které rozdáváte, je příběh, jak chudý učitel – tedy vy – porazil na Praze 7 kmotry a mafiány. Není to už trochu politická pohádka a až trochu kýč?

Vyškrtl bych slovo chudý, ale jak učitel s dalšími lidmi porazil mafiány, tak ten příběh se opravdu stal.

A teď s těmi lidmi, kteří jsou ochotni si komplikovat život, porazíme předražování, korupci a neprůhlednost i na magistrátě. Když nám lidi pomůžou i ve volbách, jako už nám pomohli nasbírat 100 tisíc podpisů, tak to určitě zvládneme.

Vám se povedlo vyhrát pomocí nespokojených občanů v Praze 7 před čtyřmi roky. Proč si myslíte, že se vám to povede i v celé Praze?

Praha je ve velmi špatném stavu. Sbírali jsme podpisy, abychom zjistili, jestli to má cenu. A teď víme, že ano. Sto tisíc lidí je o 30 tisíc víc, než volilo v minulých volbách vítěze voleb. Praha potřebuje nutné zásahy např. v dopravě. Potřebuje záchytná parkoviště, bezbariérovou MHD, nebo signál v metru. To je jediná možnost, jak nalákat víc lidí do MHD.

ČSSD si myslí, že by bylo nejlépe, aby byla veřejná doprava v Praze zdarma.

Nejdříve ale musíme dostat MHD na určitou úroveň. Teď bude třeba velikých investic na nízkopodlažní tramvaje, na dobudování bezbariérových zastávek nejen tramvají, ale i metra.

Chápu, že jste lidi přesvědčili v Praze 7, kde bydlíte, kde jste našel tým a znáte problémy. Ale jak chcete bodovat v celé Praze, když máte kandidátku poskládanou hlavně z lidí z Prahy 7

To je podle mého pouze zdání. Máme tam experty, kteří se osvědčili v Praze 7, ale je tam i velká řada lidí ze sídlišť. A dobře víme, že celou Prahu trápí podobné problémy. My umíme lépe uklidit a máme na kandidátce lidi ze sídlišť, kde úklid veřejných prostor je velké téma.

Umíme taky ušetřit. Za čtyři roky jsme na Praze 7 díky zrušení zbytečných projektů a přesoutěžení dlouhodobých smluv ušetřili kolem jedné miliardy. A to zvládneme udělat i v celém hlavním městě. A to by nám umožnilo navýšit například platy učitelů. A také zabránit tomu, aby se Praha stala městem pouze pro elity.

Je totiž velkým problémem postarat se o bydlení seniorů a rodin s dětmi, tedy těch, kteří se dostali do bytové nouze. To by měl řešit magistrát, protože teď vstřícné městské části, které pomáhají seniorům, jimž umřel partner a nemají na nájem u soukromníka, čelí náporu žádostí o byty seniorů z celé Prahy.

Proč to podle vás magistrát teď nedělá?

Sociální politika byla vždy v Praze popelkou. Neexistuje žádná městská vize, jak naložit s městskými byty. Město si nikdy neřeklo, budeme mít pět procent bytů, abychom se postarali o seniory a maminky s dětmi. My jsme v Praze 7 neodepřeli pomoc žádnému seniorovi a nemáme žádné dítě na ubytovně. Na to jsme poměrně hrdí. Bylo by ale potřeba vytvořit dostupné byty pro strážníky, hasiče nebo učitele.

Už čtyři roky jste pražským zastupitelem a součástí vedení města, které tvoří ANO, ČSSD a Trojkoalice (STAN, KDU-ČSL a zelení). Proč jste z toho, co považujete za nutné, nic neprosadili?

Ta síla osmi zastupitelů naší Trojkoalice nestačila na to, aby se například prosadilo, že se nebudou prodávat městské byty.

Proč jste nepřestal podporovat koalici s primátorkou Krnáčovou v čele, když ji teď tak silně kritizujete?

Když si promítnete minulé měsíce, tak uvidíte, že jsem se snažil spoustu témat ovlivnit. Když se ta koalice před dvěma roky úplně rozpadla, tak se město zastavilo. Potom se koalice zase slepila a alespoň udržuje město v lepším stavu, než kdyby žádná koalice nebyla. Když jsem s něčím nesouhlasil, tak jsem to nepodporoval, například ten prodej bytů. Spíše mě mrzí, že se nám nepodařilo prosadit bytovou koncepci, a také to, že jsme neřešili nedostatek bezbariérových bytů pro lidi na vozíku.

Jste poslanec zvolený za lidovou stranu, ale když jste kandidoval za Prahu sobě, tak jste přišel o členství v KDU-ČSL. Proč jste neudělal stejný projekt v rámci lidové strany, jejímž členem jste byl přes deset let?

Protože tým, který zvládl nemožné a sesbíral sto tisíc podpisů, jsou lidi, kteří nechtějí mít nic s žádnou stranou. Stejně tomu bylo i v Praze 7, tam také nechtěli být pod žádnou stranou.

Museli jsme si vybrat, buď jít občanskou cestou, nebo se změna nepodaří. Rozhodl jsem se jít s lidmi, kteří nechtějí nic mít s politickými stranami. Například Hana Třeštíková, která jako produkční dokumentu Šmejdi pomohla hodně seniorům, by za žádnou politickou stranu nekandidovala.

O čem to podle vás vypovídá, když se lidé nechtějí identifikovat s politickými stranami? Je to úpadek těch stran?

Ukazuje to, že lidé se angažovat chtějí, ale na komunální úrovni jim víc vyhovuje kandidovat pomocí podpisů. Lidem bych to nevyčítal. Zákon umožňuje angažovat se buď v politické straně, nebo díky sebraným podpisům.

Aby ti lidé začali kandidovat pod politickou stranou, tak by se museli ztotožnit s celostátními cíli té strany. My jsme ale taková kouzelná iniciativa, kde nemáme jednotný názor na daně a další témata. Co je ale dobré pro Prahu, tak na tom se shodujeme.

Nenapomáháte svým přístupem k destrukci důvěry lidí v tradiční strany, kvůli které tu mají možnost vzniknout protestní hnutí, jako když začínalo ANO?

My nemáme žádné celostátní ambice, a tudíž k destruování systému nepřispíváme. Máte ale pravdu, že je teď taková vlna, ale když ANO porazíme, tak pražské volby budou mít nakonec dopad na celostátní politiku.

Myslíte, že to bude začátek konce ANO?

Praha v minulých volbách i v prezidentských volbách volila změnu a doufám, že v těchto volbách si také zvolí změnu. A Praha často určovala další vývoj.

Vrátíte se k lidovcům?

To teď neřeším. Řeším Prahu.

Kandidujete znovu i na starostu Prahy 7. Říkal jste, že kdybyste se dostali do vedení Prahy, tak skončíte ve Sněmovně, ale starostou zůstanete. Nebylo by lepší si ponechat jen jednu funkci?

Když se to podaří, tak bych byl neplaceným starostou. Máme opravdu skvělé týmy a zvládneme to, i kdyby to vyšlo obojí.

Nebyl byste ve střetu zájmů? Protože magistrát rozhoduje o toku peněz směrem k městským částem.

Tady je potřeba si uvědomit ještě jednu věc, že jiné strany jsou vlastně ve střetu zájmu stranickém a my kandidujeme jenom v Praze 1, v Praze 7 a na celý magistrát.

To znamená, že v 55 městských částech nebudeme mít žádného zástupce a budeme mnohem objektivnější než ostatní, kteří kandidují ve většině městských částí.

Nebylo by čestnější kandidovat jenom na jednu z funkcí? Nemáte nikoho, kdo by kandidoval na starostu?

Je tam samozřejmě spousta lidí, ale já nechci Prahu 7 opustit. Je to srdeční záležitost.

Kdo je pro vás nejpřijatelnější koaliční partner? ANO i ODS jste už zavrhl.

Ještě extremisty. S nimi také není možné uzavírat žádné dohody.

Z těch subjektů zbývá koalice Společné síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL, LES a Demokraté Jana Kasla) a piráti.

A proč ne třeba s ODS? Myslíte si, že se za roky, kdy nebyli u moci, neobrodili?

Za ODS je tam třeba bývalý místostarosta jedné z městských částí, který postavil na základní škole tepelná čerpadla za 20 miliónů, která nikdy nefungovala, vůbec je nereklamoval a způsobil městské části obrovskou škodu. A takových příběhů by vám lidé z Prahy mohli vyprávět spoustu. To znamená s ODS v Praze není změna možná.

A proč ne s ANO?

Vnímají politiku jako byznys. Nekomunikují, neumějí fungovat, politicky ten vztah Praha versus městské části vůbec nefunguje. Vezměme si třeba, jak teď proběhlo jednání ohledně využití Stalinova pomníku. Celé to bylo bez diskuse s lidmi z městské části. Prostě schválili nesmysl za 50 miliónů.

UNESCO má problém s tím, jak v Praze nová výstavba necitlivě zasahuje do historického města. Jak lze podle vás stavět, aby tím historické jádro neutrpělo?

Staré i nové může dobře koexistovat. Nová výstavba by ale neměla způsobit vyškrtnutí ze seznamu UNESCO, které je pro nás cenné. I proto jsem hlasoval pro vyřazení návrhu nového památkového zákona, který by také ohrožoval naše členství v UNESCO.

Myslím si, že by Praha neměla z UNESCO utíkat, protože přece jen členství je určitým signálem, že stojíme o turisty, kteří stojí o krásy Prahy, ne jenom o pivo. Jakmile nás vyškrtnou z UNESCO, tak to bude vzkaz, že stojíme už jen o ty, kteří stojí o alkohol. Na druhou stranu se Praha musí rozvíjet, musí zvládnout 14 tisíc lidí, kteří se ročně stěhují do Prahy, ten proud se nezastaví.