Svoboda na startu ostré kampaně zkritizoval končící koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice. „Tento bordel musíme zastavit,” burcoval. „Jsme veliký zkušený tým a máme odvahu nazývat věci pravými jmény,” dodal.

Zkušenosti ODS z pražské politiky vyzdvihovala i první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „U nás si Pražané mohou být jistí, že když slíbíme, že něco zrealizujeme a budeme investovat, tak to skutečně uděláme. Jedině za ODS se v Praze něco stavělo,” uvedla.

Peníze by podle ní měly jít především do dopravy, domovů pro seniory, domovů se zvláštním určením. Nastartovat by chtěla ODS i stavby v brownfieldech.

„Hlavní je neprojídat peníze, ale investovat tak, aby z toho něco měly i budoucí generace,” dodala Udženija.

Odblokování územního plánu



Další věci, které by chtěla ODS v rámci svého působení na magistrátu akcentovat, jsou odblokování územního plánu a zrychlení stavebních řízení. To by mělo napomoci zlepšení a zlevnění bytové výstavby. Právě to ale zdůrazňuje i většina dalších kandidujících subjektů.

Tento týden v pondělí už zahájilo kampaň například hnutí ANO a Spojení síly pro Prahu, v úterý Piráti a ve středu dopoledne iniciativa Praha Sobě Jana Čižinského. Volby na pražský magistrát, stejně jako na radnice po celé České republice a do třetiny Senátu se uskuteční 5. a 6. října 2018.

