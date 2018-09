Barbora Zpěváčková, Novinky

„Prahu řešíme přímo a hned. Petr má číslo na můj mobil,“ stojí na billboardu s lídrem ANO v hlavním městě Petrem Stuchlíkem. Vedle něj stojí vysmátý Andrej Babiš s mobilním telefonem u ucha. Podobné billboardy jsou i v dalších městech a obcích. Mění se jen jména a fota kandidátů, telefonující premiér zůstává.

Marketéři chtěli v kampani poukázat hlavně na to, že pokud budou lidé z ANO stát v čele obcí a měst, budou mít spojení přímo na premiéra. „Mají na sebe přímou linku a věci, které potřebují hned vyřešit, nemusejí řešit složitě přes administrativu, ale můžou se s ním kdykoliv potkat,“ vysvětluje PR manažer hnutí ANO Vladimír Vořechovský.

„Bilboardy jsou o panu Babišovi, ale zároveň chceme říct, že starostové mají přímo kontakt i na ministerstvo dopravy nebo na ministerstvo pro místní rozvoj. A vláda jim je kdykoliv připravená pomoct. Odpovídáme tím na požadavek lidí, které frustruje politikaření a málo akce “ dodává Vořechovský.

Lidé si začali na sociálních sítích z billboardů střílet. Na Twitteru například koluje fotografie, na které je 24 kandidátů ANO a vedle nich stojí Babiš s telefonem. „Všechny ty kr*ply řídím po telefonu,“ stojí na falešném twitterovém profilu druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka.

Kolegové prominou, ale cítím to naprosto stejně jako pan předseda. pic.twitter.com/empqbYFDDP — Jaroslav Faltýnek (@JaroslavFalynek) 3. září 2018

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha konstatoval, že chápe původní záměr kampaně, ale obává se, že řada lidí to pochopí jinak, než Andrej Babiš a jeho marketéři zamýšleli. „Pochopí to skutečně tak, že Andrej Babiš ve skutečnosti všechny reprezentanty ANO řídí, že jsou na něj navázáni a propojeni,“ míní Just.

Forma kampaně je podle politologa Ladislava Mrklase z Cevro Institutu v České republice nová a obecně bývá efektivní. „Upozorňuje na to, že je pro občana výhodné, jestliže jeho starosta nebo senátor je spojen s nejvyšším představitelem výkonné moci, v tomhle případě přímo s premiérem,“ komentuje Mrklas.

Hnutí ANO podle něj cílí hlavně na to, aby k urnám přišli voliči. „Část voličů na to opravdu může slyšet. Jsou přesvědčeni, že Andrej Babiš přinesl nějakou kvalitu do veřejného života a slibují si, že se něco změní,“ hodnotí.

Číslo na mobil by měli mít všichni, ne jen ti z ANO



Billboardy ale podle něj mají i stinnou stránku. „Je to posílení toho pocitu, že Andrej všechno zařídí, když to řeknu jednoduše.“

V praxi by navíc podle Justa mělo platit, že přístup k vrcholným představitelům, ať už to jsou ministři, poslanci či senátoři, by měl mít každý primátor a starosta bez ohledu na politickou barvu.

Z kampaně si vystřelila i děčínská ODS. Vytvořila vizuálně podobný billboard jako má hnutí ANO, jen se svým kandidátem. Místo Babiše je na něm šéf strany Petr Fiala. „Číslo na Petra mám, ale problémy Děčína si vyřešíme sami,“ hlásá lídr tamní kandidátky Tomáš Brčák.

Někteří uživatelé sociálních sítích zase zdůraznili, že hnutí ANO už čtyři roky mělo v čele Prahy primátorku Adrianu Krnáčovou, která měla na Andreje Babiše také číslo.

A co na to říká sám premiér Babiš? Vtípky mu nevadí, je naopak spokojený. „Je to skvělá kampaň, když o ní všichni mluví,“ napsal Novinkám v sms zprávě.