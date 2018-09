Renáta Bohuslavová, Novinky

„To, co nás odlišuje od všech ostatních, je to, že jsme v jedné městské části prosadili a zorganizovali změnu,” řekl na středeční tiskové konferenci k zahájení ostré fáze kampaně Jan Čižinský, který je starostou Prahy 7.

„Domnívám se, že jsem kandidátem, který pražské komunální politice skutečně rozumí,” doplnil Čižinský, který věří, že díky nabytým zkušenostem dokáže jeho uskupení v Praze každoročně ušetřit pět miliard korun.

Povolební spolupráci si nedokáže představit nejen s extrémisty, mezi něž řadí SPD a KSČM, ale i s ANO či ODS. „Nechceme jít do koalice s ANO a ODS. My vnímáme politiku jako službu, oni ji často vnímají jako byznys,” doplnil Čižinský.

Za úspěch ve volbách by Praha Sobě považovala 28 procent hlasů, což je číslo, které odpovídá 100 tisícům sebraných podpisů pod peticemi, které uskupení sbíralo od začátku roku. [celá zpráva]

Praha Sobě dále představila i své priority v oblasti dopravy, školství, kultury a správy městského majetku.

Kromě obecného zlepšení dopravní situace a vytvoření P R parkovišť, chce prosadit i zavedení signálu do metra, přidat ročně učitelům 1,5 miliardy korun nebo udělat evidenci městského majetku, dále také investovat do městských bytů, zrychlit vydávání územního rozhodnutí i celý proces stavebního řízení, což by mělo podle Čižinského pomoci zlepšení bytové situace.

Chtějí zavést nočního starostu



Dvojka kandidátky Hana Třeštíková představila jako jednu z priorit zvýšit dostupnost a podporu kultury i mimo centrum Prahy.

Dále by hnutí rádo zavedlo i institut tzv. nočního starosty, který by se zabýval problémy, které přináší noční život - řešil konflikty, sbíral podněty a podobně. „Cílem je zlepšit situaci na exponovaných místech, kde se obyvatelé potýkají s problémy nočního života,” nastínila Třeštíková.

Do voleb chce ještě Praha Sobě představit Pražanům 100 změn pro Prahu a v ulicích města s nimi komunikovat, co by bylo potřeba v metropoli zlepšit.