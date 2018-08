Kristýna Léblová, maj, Novinky

Samotná instalace, která proběhla ve středu dopoledne, byla obtížná, a to především kvůli památkové zóně, kde úpravy musely být provedeny obzvlášť citlivě.

„Systém, který je zde umístěn, pracuje s optickými kabely. Technicky byly změny náročné,“ řekl Novinkám Ivan Solil (ČSSD), radní Prahy 1 pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku.

Dlouhodobý problém

Praha 1 se podle něj už řadu let potýká s neúnosnou úrovní hluku v řadě svých rezidenčních čtvrtí. „Přímá úměra čím více turistů, tím více hlučnosti, by měla odpovídat počtu represivních složek, které by měly na klid dohlížet. A ono to je úplně obráceně,“ dodal Solil.

Městská a státní policie se ale brání tím, že je jich k udržení pořádku nedostatek. „Praha 1 přece nemůže být nějaký ostrůvek, kde neplatí zákony a vyhlášky. Radnice nemá žádnou možnost navyšovat počty strážníků,“ oponuje radní.

Samotná instalace slouží především strážníkům. Ti by měli podle radního patřičně zareagovat.

Úroveň hluku je relativní

Podle lékařů i hygieniků má dlouhodobá expozice nadměrnému hluku pro lidský organismus závažné zdravotní následky, obzvlášť pak pro děti. Zdravá míra hluku není ale stanovena státem, vždy se řeší na úrovni obcí. Odborníci však považují za přijatelné hodnoty hluku v exteriéru do šedesáti decibelů.

Nejkrizovější situace s hlukovou zátěží je podle Solila právě na Starém Městě v oblasti ulic Dlouhá, V Kolkovně, Kozí a Masná, odkud radnice Prahy 1 téměř denně dostává stížnosti rezidentů na hlukovou situaci v noci.

Umísťování měřiče, jehož hodnota je sto tisíc korun, je zatím v testovacím režimu. Navzdory tomu v ulici V Kolkovně v baru Steampunk už jedno zařízení měřící hluk existuje, ale ten se zaměřuje na hlasitost v interiéru. Mimo jiné zaznamenává i počet návštěvníků baru.