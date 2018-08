Ludmila Žlábková, Právo

Jak byste charakterizoval letošní ročník mezinárodní přehlídky letecké techniky CIAF 2018?

Jde o jubilejní 25. ročník, proto jsme se zaměřili nejen na současnost, ale přinášíme i průřez jak historií létání, tak šíří a rozmanitostí technologií a strojů. Na své si přijdou příznivci historického létání, moderní proudové techniky i sportovních speciálů. Akcentujeme také letošní sté výročí založení republiky a v neděli si pietním aktem připomeneme u pomníku izraelských letců jejich výcvik právě na tomto letišti.

Čtvrtstoletí existence akce vybízí k ohlédnutí a krátkému hodnocení.

První ročník CIAF se uskutečnil roku 1993. V té době bylo v Hradci Králové ještě aktivní vojenské letiště. Poté, co ho armáda opustila, jsme museli udělat šestiletý úkrok a akci v letech 2003–2008 přesunout na letiště v Brně v Tuřanech. Zpět jsme se vrátili roku 2009.

Video

Red Bull Team na loňském ročníku CIAF

Vývoj samozřejmě zaznamenal i program a účast letové techniky.

Po roce 1989 bylo české letectvo pro mnohé státy absolutně neznámé. Ale měli jsme atraktivní a různorodou techniku. Ať už to byly MiG-21, MiG-23, SU-22, SU-25, dopravní nebo vrtulníkové letectvo. To do Hradce přivedlo zajímavé účastníky. CIAF se vlastně stal jakousi platformou pro vyměňování názorů a navazování vztahů. A to i po vstupu republiky do NATO. Ke zpestření nabídky programu přispěla i doba, kdy české letectvo začalo modernizovat. Původní letouny MiG-29 byly vyřazeny a vyměněny do Polska za vrtulníky Sokol a armáda stála před rozhodnutím, jakým směrem se vydat. Jaké nové letouny pořídit.

Záštitu nad CIAF 2018 přijali ministři obrany Lubomír Metnar a vnitra Jan Hamáček, hradecký hejtman Jiří Štěpán a primátor Zdeněk Fink nebo kardinál Dominik Duka. Významným partnerem je tradičně i Armáda ČR. Je tomu tak i letos?

Samozřejmě, i když vinou okolností bude její účast, co se týče letové techniky, chudší než jindy. Ve stejném termínu se koná letecký den na Slovensku, v přípravě je vojenské cvičení v Náměšti nad Oslavou. Přesto se divákům představí dva JAS-39 Gripen alespoň v průletech.

Jak tedy armáda na organizaci participuje?

Velmi nám pomáhá logisticky. V souvislosti s účastí letounu SU-27 a Il-76 například musíme letiště krátkodobě dostat do vyšší kategorie. Což nejsme schopni zajistit pouze vlastními prostředky. V rámci pozemního doprovodného programu také připomeneme, že Hradec Králové je základnou vojenské medicíny. Armáda se tu bude například prezentovat vozy a kontejnery, které se využívají při misích v Afghánistánu.

Účast stíhacích bombardérů SU 27 jsme již připomněli. Co dalšího bude k vidění?

Rád bych upozornil, že se v Hradci poprvé předvede legenda druhé světové války letoun Spitfire Mk.XVIE. Zařazení tohoto konstrukčně velmi zdařilého stroje do výzbroje RAF a umění jeho pilotů způsobilo skutečný zvrat v dosavadním vývoji druhé světové války. Skutečné začátky letectví připomene replika Kašparova Bleriota, z Polska přiletí letoun YAK-3U, českou historii připomene Aero C-104 a další stroje. Divácky atraktivní bude tradičně vystoupení lotyšských Baltic Bees, 26minutové skupinové vystoupení šestice letounů L-39 Albatros.