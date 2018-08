Slevy pro studenty a seniory se šíří, někde už jezdí MHD všichni zdarma

Senioři ve věku nad 65 let a žáci a studenti od 6 do 26 let budou moci od 1. září cestovat v Česku všemi vlaky a linkovými autobusy s 75procentní slevou. Tuto slevu se některé radnice rozhodly přenést i na městskou hromadnou dopravu (MHD) a jsou i taková města, kde se už jezdí nebo bude jezdit zcela zdarma.