Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane předsedo, jaký výsledek ve volbách by byl pro vás v Praze úspěchem?

Byl bych velmi rád, abychom pražské volby vyhráli. Ten výsledek může být 15 až 22 procent. Považoval bych za úspěch, kdyby se nám podařilo postavit radu z lidí, kteří nenesou politickou odpovědnost za to, jak se to řídilo v posledních čtyřech letech. Stavíme ten projekt jako alternativu vůči ANO a ČSSD, které jsou nejvíce odpovědné za to, jak se v Praze vládlo.

TOP 09 kandiduje v Praze s hnutím Starostové ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla pod názvem „Spojené síly pro Prahu“

Říkáte, že stavíte alternativu, ale přitom jste v jednom z rozhovorů nevyloučil koalici s hnutím ANO.

V tom rozhovoru jsem jasně řekl, že to vidím jako promiloidní šanci. O povolebním uspořádání Prahy bude rozhodovat výkonný výbor. Za sebe spolupráci s ANO nebudu doporučovat.

Česká republika má přijímat uprchlíky, kteří u nás požádají o azyl a chtějí u nás být

Předseda poslanců ANO a zakladatel strany Miroslav Kalousek má ANO jako největšího rivala. Zkritizoval vás i za to, že jste se zastal premiéra Andreje Babiše k žádosti italské vlády ohledně přijetí uprchlíků.

Takto jsem to neřekl. O Andreji Babišovi jsem neřekl jedinou větu. Jen jsem konstatoval, že Česká republika má přijímat uprchlíky, kteří u nás požádají o azyl a chtějí u nás být. Lidé, kteří u nás nechtějí přijmout azyl, tak ty přijímat nemáme. A nemáme přijímat ekonomické migranty.

Vaše vyjádření každopádně vyvolalo u Miroslava Kalouska negativní reakci. Vyříkali jste si to?

Pan předseda klubu byl v nemocnici, doufám, že se brzy uzdraví. Až se uzdraví, budeme mít prostor řešit i tyto drobnější věci. Pan předseda Kalousek se nechal ovlivnit článkem v Parlamentních listech. Asi chápete, že to není úplně zdroj, který bychom měli považovat za věrohodný.

Vnímáte od něj ty výpady, které se stupňují? Nejdříve říkal, že mu u vás chybí jasnější leadership, teď na Twitteru komentoval ten váš rozhovor.

Koncentruji se teď na komunální kampaň, chci, aby naše uskupení v Praze uspělo, abychom byli alternativou vůči hnutí ANO. Neřeším, co kdo napíše na Twitter. Respektuji, že pan předseda to vnímá citlivě, ale jsou to malichernosti.

Jak byste zhodnotil poslední čtyři roky vedení města pod taktovou hnutí ANO?

Kdybychom si měli odpovědět na otázku, co se během posledních čtyřech let povedlo, tak bychom opravdu velmi těžko hledali nějaký úspěch vládnoucí koalice. Praha začala stagnovat, klesl počet bytů, které se každý rok kolaudují, dopravní infrastruktura se opravuje zcela chaoticky, město Praha se dále propadá v hodnocení evropských velkoměst. Přispěla k tomu pražská koalice, která často nebyla jednotná. V posledním půl roce už fakticky neexistovala.

Na účtu Prahy leží desítky miliard korun, které nebyly proinvestovány

Četla jsem váš program do komunálních voleb, kde máte pět obecných priorit. Ale kdybyste byl ve vedení magistrátu, co by byly hlavní kroky, které byste chtěl pro Pražany udělat?

Určitě by to byla otázka rozvoje dopravní infrastruktury. To není jen o tom, že budeme chtít posunout zásadní stavby, jako je metro D nebo dostavba městského okruhu. Na účtu Prahy leží desítky miliard korun, které nebyly proinvestovány. V posledních letech se příliš nerekonstruovalo, nestavělo se. Letos před volbami se trošku chaoticky opravují některé komunikace. Kdybych byl primátorem, chtěl bych připravit jasný plán rekonstrukce klíčových tepen v Praze a dostavby klíčových projektů. Byl bych populista, kdybych říkal, že se to dostaví za čtyři roky. Ale můžeme udělat kus práce, projekty zahájit a částečně realizovat.

ČSSD vytasila v kampani dopravu pro Pražany zdarma. Je to dobrý krok a přistoupili byste na něj, kdybyste byli s ČSSD v koalici?

Považuji to za mimořádně laciné populistické gesto. ČSSD ztrácí podporu v Praze, je odpovědná za špatné vládnutí, jejich zástupci v radě byli přímo odpovědni za dopravu. Chápu, že v krizové situaci ČSSD sází na takové nápady, které asi nemůže myslet úplně vážně ve snaze přilákat nějaké voliče. MHD v Praze je pro občany relativně levná. 3650 korun jako roční částka za využívání MHD je nižší než v některých českých městech a poloviční nebo ještě nižší než třeba ve Varšavě, Bratislavě nebo v Berlíně. Spíše bychom měli řešit, jak získat více peněz pro MHD, jak zkvalitnit služby dopravního podniku, vybudujme další trasy tramvají, než abychom vyhodili čtyři miliardy, které nám budou chybět. Vedlo by to ke kolapsu podniku, k tomu, že kvalita se objektivně bude zhoršovat.

Kromě dopravy se hodně řeší problém Uberu a Airbnb. Jak byste se k tomu postavil?

U těchto platforem je třeba rozlišit, kdy je to forma sdílené ekonomiky a kdy je to forma podnikání. Pokud někdo pronajímá svůj byt, tak se nemůže divit, že po něm stát chce, aby platit daně stejně jako člověk, který provozuje ubytování jako podnikatelskou činnost. Trval bych na tom, aby se rozlišovalo, když občas někdo někomu pomůže a poskytne mu prostor k ubytování a kdy z toho má živnost.

Jde to vůbec rozlišit?

Je to složité, ale je potřeba se bavit s firmami, které tohle poskytují. Shodou okolností mám ve čtvrtek schůzku s Uberem, abychom se pobavili, jaké jsou možnosti. Ten projekt ještě představíme, chci se do něj ponořit.

V Praze pořád rostou ceny bytů jak ke koupi, tak k pronájmu. Co s tím?

To je obrovská výzva pro příští vedení města. Praha je v unikátní situaci, kdy je zde několik brownfieldů, které vlastní určité podnikatelské skupiny, které na nich chtějí stavět bytové domy. Bude záležet na politickém vedení města, zda zde dojde k nějaké divoké výstavbě objektů, které budou mít pouze ekonomický charakter, anebo zda tu bude silné vedení, které bude s těmi developery jednat a bavit se s nimi o tom, co na prostorách vystavět a jak zajistit, aby tam bylo dostatek zeleně, školek a sociálních služeb. Důležité je tedy debatovat s developery a postarat se o to, aby povolovací proces trval kratší dobu.

To povede ke zlevnění bytů?

Nelze čekat výrazné zlevnění bytů. Ale může to vést k zastavení nárůstu cen.