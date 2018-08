Adéla Jelínková, Jan Menšík, Právo

S podnikatelem a lobbistou Horáčkem se zde podle očitých svědků scházel jak bývalý olomoucký hejtman Jiří Rozbořil, tak český herec Zdeněk Podhůrský. Od konce června, kdy soud Horáčka poslal do vazby, však opravy usedlosti stojí.

Firma, která zajišťuje rekonstrukci, čeká na zpožděné platby, rozuzlení situace ale předpokládá v září. Právě o příštím měsíci údajně Horáčkovi advokáti hovoří jako o době, kdy jejich klient opustí vazbu.

Horáček se stal hradním pánem na začátku roku 2015, kdy podnikatel převzal společnost Kunzov, s. r. o. Tu před ním vlastnil Nizozemec Jozeph Noordam. Podle člověka z Horáčkova okolí, který nechtěl být jmenován, Horáček tvrdil, že mu hrad „spadl do klína“.

„Kunzov nezískal tak, že by si ho vyhlédl a potom koupil. Mluvil o tom tak, že mu někdo něco dlužil, a tím hrádkem se ten dluh smázl,“ vypověděl muž.

Zdeněk Podhůrský

FOTO: Profimedia.cz

Poslední kupní smlouva k hradu je skutečně z doby dávno předtím, než se dostal do Horáčkových rukou. V roce 2008 jej koupil právě Noordam od jiné nizozemské společnosti – a to i s přilehlými pozemky za celkovou cenu dva milióny korun.

Ve sbírce listin společnosti Kunzov pak nikde není zmínka o peněžitém převodu firmy na Horáčka, nachází se zde pouze dokument o tom, že Horáček je novým jednatelem a majitelem společnosti.

Starosta obce Radíkov Lubomír Foltýnek (nezávislý), do jehož katastru Kunzov spadá, se s Horáčkem viděl údajně zhruba dvakrát v životě.

Vytrhané parkety

Podle něj si Horáček mimo jiné postěžoval, že noc předtím, než se Noordam, tedy bývalý majitel, definitivně z hrádku odstěhoval (pobýval tam přes léto), vytrhal v objektu parkety, které tam dříve položil.

Ještě před časem Horáčkovi objekt spravoval jeden z místních obyvatel Michal Šafařík. „Dělaly se střechy, tím se začínalo. Když to bylo hotové, řešila se statika, aby to na někoho nespadlo. V nové budově vedle hradu mělo být vzdělávací centrum, v hradu měl být penzión se čtyřmi apartmány a wellness,“ shrnul Horáčkovy plány Šafařík.

Podle Foltýnka Horáček sliboval, že oprava hradu by měla být hotová již loni v září. Podle stavu objektu (vykopané jámy, hromady písku, zatím neexistující školicí středisko) je však jasné, že rekonstrukce ještě nějaký čas potrvá.

Vzpomněl si přitom, že Horáčkovým častým společníkem při jeho návštěvách na Přerovsku býval herec Zdeněk Podhůrský. Někdy za nimi prý jezdíval i bývalý olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD). Šafaříkova slova potvrdil i starosta Foltýnek.

Bývalý olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD)

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

„Rozbořil s ním na Kunzov chodil, Horáček za ním ale jezdil i do Olomouce. U Podhůrského bylo vidět, že jsou dobří přátelé,“ přiblížil Šafařík.

Podhůrský se o údajném přátelství s obviněným lobbistou nechtěl bavit. Po tom, co pochopil, kam hovor redakce směřuje, položil telefon. S Horáčkem ho však pojí i další aktivity mimo hrádek Kunzov. Je například členem správní rady Horáčkovy nadace The Horacek group foundation, přes kterou Horáček financuje opravu objektu.

Podhůrský rovněž dělá Horáčkovi reklamu v jeho další firmě, VipCars Česká republika, která prodává luxusní vozy. U fotky Podhůrského na webu společnosti stojí, že „sází na kvalitu“.

Exhejtman: Žádal mě o zakázky

Bývalý hejtman Rozbořil, který je obviněný z uplácení olomouckých policistů a tamní expozitury Generální inspekce bezpečnostních sborů v kauze Vidkun, se o Horáčkovi, oproti Podhůrskému, rozhovořil víc.

„S Horáčkem jsme si tykali ještě z dob, kdy byl sám v ČSSD (S Horáčkem měl v minulosti shánět takzvané černé duše do strany na Ústecku, sám byl členem strany – pozn. red.) a dělal kampaň Paroubkovi. Jinak to bylo také z doby, kdy jsem působil ve Fakultní nemocnici Olomouc,“ přiznal Rozbořil.

Ten v olomoucké nemocnici působil na postu manažera provozu. Horáček se prý od něj snažil získat, tak jako v jiných ústavech, zakázky na nejrůznější služby.

„Žádal o zakázky na prádlo, všechno, co se píše dnes v novinách, chtěl praktikovat i v té nemocnici za mě, ale nepraktikoval to. Nikdy jsem jeho služby nevyužil. A když jsem ještě tehdy kandidoval (v roce 2012 na hejtmana – pozn. red.), nabízel mi i v rámci kampaně služby. Ty jsem ale nevyužil, protože už tenkrát to s ním bylo lehce problematické, když to řeknu kulantně,“ naznačil bývalý hejtman.

S Horáčkem prý občas zašli na panáka (někdy údajně i s Podhůrským), když byl zrovna v Olomouci, nic zásadního spolu ale údajně neprobírali.

„Když jsem byl hejtmanem, snažil se o spolupráci, kontaktoval mě. Jakmile jsem skončil, už se neozval,“ poznamenal Rozbořil, na něhož Horáček působil podobně jako na obviněného ředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka. Ten Horáčka podle policistů označoval za „guru s ferrari“. „Jezdil luxusním autem. Frajer, s holkama – pokaždé s jiným doprovodem, hodně řečnil, choval se velikášsky. Na mě působil jako floutek, který si jen na něco hraje. Nikdy jsem netušil, že měl až tak široký záběr,“ řekl exhejtman. Zároveň vyvrátil, že by Horáčkovi přiklepával na Kunzov nějaké dotace.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský. Podle něj dostal hrádek Kunzov od kraje jedinou dotaci v roce 2018, a to 200 tisíc korun na opravu schodiště. Dalších 750 tisíc dostal Horáček na rekonstrukci za poslední tři roky od Ministerstva kultury.

Na svobodě prý už v září

Jak ale již bylo zmíněno v úvodu textu, nyní rekonstrukce hradu stojí. Údajně se čeká na to, až Horáčkovi lidé splatí stavební firmě sumu za odvedenou práci.

„Práce se stoply v době, kdy pana Horáčka vzali do vazby (konec června – pozn. red.). Jsme dohodnuti na termínu a čekám, až ta platba přijde. Dříve platil normálně, jinak by to nemohlo běžet,“ sdělil Právu jednatel stavební firmy Dehon Zdeněk Rýpar. Ten počítá, že se s Horáčkem uvidí již v září.

„Podle vyjádření právníků by pana Horáčka měli pustit asi v září, a tak předpokládám, že se v září potkáme, a nějakým způsobem to musíme vyřídit,“ doplnil Rýpar.