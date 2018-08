Důchod se skládá ze dvou částí – z pevné a procentní části. Základní pevná výměra je stejná pro všechny a letos činí 2700 korun. Nově by se měl její podíl na penzi zvýšit a měla by odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Od ledna by se tak mohla podle plánů vlády zvýšit o 300 korun. Zásluhovost, tedy výše výdělků a odpracovaných let, se odráží v procentní výměře. Ta by se měla naopak oslabit. V dalších letech by se to promítlo do valorizací. Víc než dosud by si měli přilepšit lidé s nízkým důchodem, ostatní starobní a také pozůstalostní penze seniorů a invalidů by měly růst pomaleji.



Zdroj: ČTK