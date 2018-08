Michael Polák, Právo

„Samozřejmě jsem nemohla tušit, že tím, kdo nás fotí, je Jan Palach. Ale mockrát jsem si na ten okamžik vzpomněla. Později jsem měla malé děti a kolikrát jsem si říkala, že někde je fotka z té hladovky a že doufám, že ji nevyštrachají a že mě za to nezavřou,“ vzpomíná dnes Naďa Kortusová.

Se spolužačkami z novoborské sklářské školy tehdy seděly před kostelem v rohu novoborského náměstí a v rukou držely cedule s nápisem Držíme hladovku proti okupaci. Fotografujícího mladíka, tedy Jana Palacha, zřejmě šestice dívek zaujala.

Hlaveň tanku se začala otáčet směrem do lidí a na nás. To byl hodně nepříjemný zážitek. Naďa Kortusová

„Pořád se kolem nás ochomýtal. A ptal se, jestli nám není zima. Pak dokonce zařídil, že nám odněkud přinesli polystyren pod zadek, abychom nenastydly,“ vybavuje si Kortusová.

Dozvěděla se to od známé



Fotka zřejmě vznikla v některém z posledních srpnových dnů, tedy minimálně týden po samotné invazi, ale atmosféra v Novém Boru byla pořád hodně zjitřená. „Ten den ještě přes náměstí projížděly tanky i obrněné vozy. Kluci před nimi natáhli vlajku přes silnici, a když tank zastavil, tak po něm házeli rajčata. V reakci na to se začala hlaveň tanku otáčet směrem do lidí a na nás. To byl hodně nepříjemný zážitek,“ vybavuje si Kortusová.

Kolona tanků se podle ní pak rozjela a pokračovala dál. „A celé náměstí v tu chvíli začalo zpívat hymnu.“

Naďa Kortusová na výřezu z Palachovy fotografie

FOTO: Pavel Blažek - ÚSTR

O tom, že se hledají dívky z fotografie Jana Palacha, se dozvěděla od kamarádky. „Volala mi a ptala se mě, jestli jsem někdy držela hladovku,“ popisuje vtipný moment Naďa Kortusová. „Jsem ráda, že se ta fotka objevila. Je to neuvěřitelná náhoda, že nás vyfotil právě Jan Palach, a naplňuje mě to hrdostí,“ dodala.

Fotky dal Palach blízkému příteli



ÚSTR má podle Petra Blažka celkem sedm fotografií, které Jan Palach vyfotil v srpnu 1968. Pět snímků pořídil po příjezdu tanků v ulicích Prahy, dvě jsou z Nového Boru, který navštívil (zřejmě 29. srpna) při cestě za bratrem do sousedního Kamenického Šenova.

„Snímky nebo vyfocený film předal Palach svému spolužákovi a příteli Ladislavu Žižkovi, kterému mimochodem adresoval jeden ze čtyř svých posledních dopisů napsaných v den upálení a podepsaných jako Pochodeň č.1,“ připomíná historik Petr Blažek.

Druhý snímek Jana Palacha z Nového Boru zachycující novinový stánek.

FOTO: Jan Palach / repro Petr Blažek - ÚSTR

Ladislav Žižka měl snímky desítky let pečlivě schované. Historikům je předal teprve v roce 2008, když se připravovala výstava ke 40. výročí okupace.

Snímky díky tomu před 10 lety vyšly ve sborníku Jan Palach 69 a teď se mají stát součástí expozice v připravovaném Památníku Jana Palacha, který vzniká v domě rodiny ve Všetatech. Otevřít by se měl zhruba za rok. Příběhy dívek z novoborské fotky chce Petr Blažek publikovat v katalogu k připravované expozici.