kub, Novinky

Kučera přišel před novináře v dobré náladě, i když s viditelnými šrámy v obličeji. „Během těch dvou vteřin vám proběhne hlavou tolik myšlenek,“ popsal okamžiky pádu z mostu. Poté, co si zkontroloval, že hýbe rukama i nohama, si prý otřel krev z obličeje a začal mávat z okénka tak, aby lidé v okolí věděli, že žije.

První pomoc podle něj přišla zhruba po pěti minutách, hasiči s těžkou technikou přijeli na místo po dvaceti minutách. Řidič uvedl, že byl celou dobu po nehodě při vědomí. Ze začátku také visel hlavou dolů a držely ho pásy, kterými se před jízdou připoutal, což byla jedna z hlavních okolností, která mu zachránila život.

Od samotného zřícení do prázdna pod mostem do příjezdu do nemocnice podle něj uběhly dvě hodiny. „Krvácel jsem, ale mohl jsem hýbat rukama a nohama,“ řekl o převozu do nemocnice.

Tři zlomená žebra



„Řeknu vám to, jak to říkají Italové, nebyl to zázrak, měl jsem z pr... kliku, oni to takhle říkají,“ dodal s tím, že z pádu nakonec vyvázl jen se třemi zlomenými žebry, ač původní informace, které od lékařů dostal, mluvily o pěti žebrech a proražené plíci.

Ke šťastnému konci podle něj přispěla celá řada dílčích drobností. Upozornil například na to, že kdyby dodržel minimální dobu zákonné přestávky na odpočinek ve výši 45 minut, po mostě by projel v pohodě. Místo toho ale před Janovem stál hodinu. Po mostě navíc jel poprvé, zavedla ho tam navigace, jindy prý volil jinou trasu.

Nejvíc se po návratu domů těší, až si zapne televizi, nebo zajde na pivo. Co se týče řízení, chystá se hned po zotavení vrátit do práce. Drsná zkušenost podle něj není o řidičských schopnostech, ale byl to zásah vyšší moci. „Mám druhé místo a datum narození v Janově,” řekl s nadsázkou. Jediné, co se prý po nehodě změnilo, je, že přestal kouřit. „Tak uvidíme, jak dlouho mi to vydrží,” dodal.

Zřítil se z výšky 45 metrů



Kučeru v úterý propustili z nemocnice v italském Janově a ještě večer se vrátil do Prahy. I přes zranění se podle svých slov cítí skvěle. „Na to, co jsem prožil, musím říct, že jsem na tom nad očekávání dobře,” řekl Kučera těsně po převozu do Prahy.

Ve středu doplnil, že podle něj „byla cesta v pohodě”. „Dostal jsem léky proti bolesti, je to cítit, když člověk třeba kašle, ale není to tak bolestivé, jak jsem očekával,“ komentoval svůj zdravotní stav.

Kamión, který řídil, se zřítil z výšky 45 metrů. Václav Zázvůrek, jednatel společnosti SPED-IT, pro kterou zraněný řidič jezdí, už dříve uvedl, že Kučeru zachránil bezpečnostní pás a také to, že šlo o nový kamión. Štěstí měl i v tom, že se mu asi včas odpojil návěs.

Odhadovaná škoda na soupravě kamiónu je asi 2,5 miliónu korun, Kučera naštěstí vyvázl živý. O neštěstí se mu podle něj špatné sny nezdají. U firmy pracuje osm let, v kamiónu vezl zboží na vykládku poblíž Janova.