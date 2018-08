Novinky

Výstraha před požáry platí až do odvolání pro celé území České republiky. „Vysoké nebezpečí vzniku a šíření požárů přetrvává. Výraznější ochlazení a snížení rizika požárů očekáváme koncem týdne (25. až 26. srpna),” uvádějí meteorologové.

Doporučují proto v přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Varování souvisí s vysokými teplotami. Výstraha před nimi platí pro celé území s výjimkou horských oblastí na severozápadě do pondělního večera. Na jižní Moravě, v části Vysočiny a Zlínského kraje pak budou výhně, kdy se teploty dostanou nad 31 stupňů, hrozit až do čtvrtečního večera.

ČHMÚ v této souvislosti připomíná, že vysoké teploty představují vysokou zátěž na lidský organismus, jemuž pak hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace.

Lidé by měli dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a zvlášť by pak měli dbát na to, aby nenechávali děti či zvířata na přímém slunci nebo v zaparkovaných automobilech.