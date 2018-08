Barbora Zpěváčková, Ivan Vilček, Novinky

Gašpar českému ministrovi radí od prvního srpna. Na ministerstvu působí na základě dohody o pracovní činnosti několik hodin týdně.

„Je to pravda. Pan generál Gašpar je zkušený policejní důstojník a já jsem ho požádal o spolupráci a budu od něj očekávat odborná stanoviska v oblasti bezpečnosti a policie,“ řekl Novinkám Hamáček.

Na dotaz, zda se nebojí, že jeho jméno vyvolá kontroverze, odpověděl, že ne. „Nemá výkonné pravomoci, on prostě pouze poskytuje svoje odborné znalosti, nemá ani žádné rozhodovací pravomoci. Je to pouze o jeho odborném stanovisku, to je v pořádku,“ uvedl šéf resortu vnitra.

Gašpara prý pokládá za špičkového odborníka. „Je to člověk, který dobře zná fungování české policie. Na druhou stranu je schopen si při posuzování těch odborných věcí udržet jistý nadhled a odstup, není přímo spojen s fungováním české policie,“ vysvětloval Hamáček.

Bývalý slovenský policejní prezident Tibor Gašpar na archivním snímku.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Spolupráci s českým ministrem vnitra potvrdil i sám Gašpar. Novinkám řekl, že ho oslovila česká strana. Náplní jeho práce bude oblast bezpečnosti a fungování policie.

Od začátku srpna také Gašpar působí jako poradce slovenské ministryně vnitra Denisy Sakové (Směr-sociální demokracie). Zde se má zabývat oblastí legislativy a sociálně vyloučených komunit. [celá zpráva]

Gašpar skončil ve funkci slovenského policejního prezidenta ke konci letošního května kvůli vraždě novináře Kuciaka a jeho snoubenky. Za jeho odchod demonstrovaly desetitisíce lidí na náměstích slovenských měst. [celá zpráva]

Ve funkci působil od roku 2012. Dočasně ho nahradil Milan Lučanský.