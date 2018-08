Pavel Orholz, Právo

Těsně před mší proletěly nad Hlubokou armádní stíhačky. Mši sloužil světící biskup českobudějovický Pavel Posád. „Loučíme se s člověkem, který naprosto vědomě věděl, že stojí ve službě lásky pro druhé. Voják vždy brání svou vlast i její obyvatele, i když slouží zdánlivě daleko od své země. Tím, že bojuje se zlem v nejrůznější podobě, brání dobro, život a nasazuje se pro náš pokojný život,“ uvedl Posád.

Pohřbu se účastnil i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. V deset hodin se také k poctě vojáka rozezněly zvony na českobudějovické Černé věži.

Mezi smutečními hosty byla kromě nejbližší rodiny, i celá řada kamarádů a známých. „Volal mi to kamarád a pak jsem si to potvrdil na internetu. Úplně mě to odrovnalo a vůbec jsem tomu nemohl věřit. Seděl jsem s ním v jedné lavici a toho kluka jsem znal celý život,“ neubránil se po pohřbu slzám kamarád Beneše Filip Dolný.

Pohled do kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, kde se rodina rozloučí s vojákem Kamilem Benešem.

FOTO: Václav Pancer, ČTK

Beneš sloužil v armádě pět let a mise, na které ho sebevražedný útočník zabil v okolí Bagrámu, byla jeho první. Nikdy neviděl tříměsíčního syna, který se mu narodil. V poslední době žil v Plané nad Lužnicí, ale dětství prožil v Hluboké nad Vltavou, kde s rodiči dříve bydlel.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

Při teroristickém útoku v Afghánistánu zemřeli 5. srpna tři čeští vojáci. Kromě Beneše také Martin Marcin a Patrik Štěpánek. Všichni tři sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Zahynuli při pěší hlídce nedaleko Bagrámu, když se v jejich blízkosti odpálil sebevražedný atentátník.

Pohřeb Marcina se uskutečnil v úterý v Chomutově. [celá zpráva]

Poslední rozloučení se Štěpánkem bude v pátek v Plzni. Všechny tři vojáky vyznamená 28. října prezident Miloš Zeman in memoriam medailí Za hrdinství.