„Žádné extrémy nás nečekají, teploty budou tropické, ranní minima už ale budou příjemnější, protože noci se prodlužují,” řekla Novinkám Dagmar Honsová z Meteopressu.

V pátek by mělo být jasno nebo polojasno, ranní teploty by měly být mezi 12 a 16 stupni, odpolední pak vystoupají na 26 až 30 stupňů. Odpoledne se v horských oblastech může ojediněle tvořit kupovitá oblačnost. Souvisí to se studenou frontou, která se bude během soboty nad Českem rozpadat.

V sobotu po ránu bude 13 až 17 stupňů, teploty přes den se dostanou ještě o něco výše než v pátek - na 28 až 32 stupňů. Den by měl ale být polojasný až oblačný právě kvůli rozpadu studené fronty. „Místy se vyskytnou dešťové přeháňky nebo bouřky a ojediněle to mohou být i přívalové deště, v nichž může napršet až 30 mm srážek,” řekla Honsová.

V neděli už bude obloha zase jasná nebo polojasná, ráno teploty klesnou na 14 až 18 stupňů, přes den budou 26 až 30 stupňů.

„Tropické teploty vydrží celý příští týden,” řekla Honsová.