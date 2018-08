nšt, Novinky

Centrum Prahy oživili umělci z Čech, Polska, Německa nebo také Rakouska. Nástroje měli ledasjaké - moderní i historické.

„Přivezli jsme sem tenhle flašinet, který je britské konstrukce, má dvacet píšťal, dva měchy a hlavně žádnou elektroniku. Hraje, jak se říká, na papírové pásky a lidské sádlo,“ řekl Novinkám flašinetář Milan Kameník.

Letos se mezinárodního festivalu Flašinet žije! zúčastnilo přes 20 umělců z celé Evropy.

FOTO: Novinky

Návštěvníci Kampy si mohli nejen hrací skříňky prohlédnout pečlivě zblízka, ale mohli se také připojit - zpěvem, nebo si mohli i zkusit „zatočit klikou”.

„Můj flašinet je zhruba 100 let starý, je na něm osm melodií. Je píšťalový, to znamená, že vzduch je vháněn do systému, kde se pak na válci otevře příslušná klaviatura, která zahraje ten určitý tón,“ popsal flašinetář z Prahy Antonín Švejda, který se podle svých slov hraní věnuje již přes deset let.

Kromě moderních flašinetů zahrály na Kampě i historické kousky.

FOTO: Novinky

Flašinet má původ v Asii. Do Evropy se dostal v první polovině 18. století, největší úspěch a oblibu však měl převážně v 19 a počátkem 20. století, kdy si vojenští vysloužilci pomocí kolovrátku mohli vydělávat na živobytí. Často byl zvuk flašinetu doprovázen zpěvem nebo skotačením cvičené opičky.