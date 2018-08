Matěj Říha, Právo

Ztráta nového občanského průkazu současně s heslem potřebným pro vstup ke vzdálené komunikaci s úřady je v současnosti největším nebezpečím.

„Největším bezpečnostním rizikem je uživatel a jeho chování. Heslo by se nemělo nikomu říkat a nemělo by být ze snadno zapamatovatelných kombinací,“ potvrdil Právu náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal.

Pokud se člověku občanka ztratí, měl by to ihned nahlásit. V registru pak bude zablokována a čip už nepůjde použít.

Občan však pro zprovoznění funkcí musí požádat o nový průkaz.

Když mezitím někdo občanský průkaz zneužije, tak se do případu vloží policie, která musí obstarat důkazy. Systém tak funguje stejně jako před spuštěním elektronických občanek.

Nové lákadlo hackerů

Nyní by ale mohlo být snadněji dohledatelné, jak k tomu došlo. „Nejčastějším případem jsou podvody a třeba uzavření nepravdivé kupní smlouvy. Musí se dokázat, kdy k tomu právnímu úkonu došlo a kdo ho udělal, a je v podstatě jedno, jestli se to dělo prostřednictvím fyzického dokladu nebo elektronické transakce,“ podotkl Strouhal.

Nové občanské průkazy jsou podle vnitra i odborníků zatím zabezpečeny dobře. S přibývajícím počtem uživatelů a rozvojem služeb, které nabízejí, je však možné, že se o ně začnou více zajímat hackeři.

Úřady musí podle IT experta Jiřího Nápravníka počítat s tím, že se může časem objevit chytrý virus, který napadne počítač uživatele a pak bude sledovat komunikaci z čipu na občance.

„Hacker může zjistit, kdy je čipová karta ve čtečce, a může zjistit okamžik, kdy čip zasílá požadavek na zadání hesla. Se získaným heslem se virus může vydávat za oprávněného vlastníka občanky,“ varoval Nápravník, který v minulosti například popsal slabiny elektronického podpisu nebo internetového bankovnictví.

Záludnost takového útoku spočívá v tom, že takový virus umožní zločincům spáchat podvod v počítači člověka, který u něj právě sedí a má občanku ve čtečce.

„V takové situaci je velmi těžké rozpoznat, co byl podvod a co byl úkon, který provedl občan,“ dodal Nápravník.

Podle pirátského poslance Ondřeje Profanta by další problém mohl nastat v případě, že by se odhalily chyby v počítačových programech, přes které občanky fungují. „Jde o to, aby software nevyzradil něco, co nemá,“ vysvětlil Profant.

Stát by proto podle něj měl dělat časté audity u monopolního dodavatele služeb pro elektronické občanky, na kterých by se měli podílet i odborníci, což nyní moc nefunguje. „Nyní stát věří pouze dodavateli,“ podotkl Profant.

V čipu občanského průkazu jsou uloženy pouze údaje, které jsou na samotné plastové kartičce, tedy jméno, datum a místo narození nebo bydliště. Lidé si tam také mohou uložit elektronický podpis.

Vědci v loňském roce odhalili chyby u čipů, které se používají v občanských průkazech v Estonsku či na Slovensku, a jejich ochrana tak šla prolomit.

U nás prý zatím podobné obavy nejsou namístě. „Technologie čipu, kterou používáme v ČR, je v současnosti nejmodernější v Evropě,“ řekl Strouhal.

Devatenáct tisíc občanů si už aktivovalo elektronický čip

S tím, že je zatím situace bezpečná, souhlasil také Profant. „U čipů se ale musí sledovat technologické trendy, a když vznikne chyba, tak se musí napravit. Musí také přijít odborníci, co řeknou, že tohle bude bezpečné i za deset let,“ upozornil Profant.

Deset let je přitom doba platnosti každé občanky.

Ministerstvo vnitra začalo vydávat elektronické občanky od 1. července. K minulému pátku mělo nový doklad přes 76 tisíc občanů, z toho přes 19 tisíc si aktivovalo elektronický čip umožňující snadnější komunikaci s úřady. Elektronickou komunikaci s úřady si tak podle Strouhala aktivovala zhruba třetina dospělých.

Každý člověk má k elektronické občance vlastní heslo a musí si koupit čtečku karet.

Před prvním zprovozněním si také lidé musí stáhnout a nainstalovat do počítače aplikaci, která umožní přihlášení do systému a následně zařizuje výměnu informací či dokumentů z domova.

Postupně elektronické občanky v příštích deseti letech získají všichni Češi, kterým bude končit platnost stávajícího dokladu bez čipu. Není tedy povinnost si občanku nyní měnit.