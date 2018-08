Novinky

Nejteplejším obdobím by se měl stát týden od 13 do 19. srpna. „Teploty budou překonávat rekordy pro daný týden z roku 1952,“ píše ČHMÚ.

Noční teploty by se měly pohybovat mezi 16 až 12 stupni, odpolední se budou dostávat ke 33 stupňům. Tento týden bude také nejchudší na srážky. V dalších týdnech se budou celkové úhrny pohybovat přibližně v blízkosti dlouhodobých průměrů.

V týdnu od 20. do 26. srpna bude ráz počasí podobný. Noční teploty se udrží v intervalu 16 až 11 stupňů, odpolední potom mezi 24 až 28 stupni.

Od 27. srpna do 2. září by se noční teploty měly pohybovat kolem průměrných 13 stupňů, odpolední mezi 23 až 28 stupni.

Na začátku září by se mělo lehce ochladit a teploty by se měly dostat na úroveň běžnou pro danou roční dobu. V týdnu od 3. do 9. září by měly noční teploty klesnout na průměrných 10 stupňů, odpolední by se měly pohybovat kolem 20 stupňů.