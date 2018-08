Jiří Vavroň, Radim Vaculík, Právo

Dokument směřující do rukou pražské vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové hovoří o oznámení na neznámého pachatele, nicméně z jeho textu je zřejmé, že míří především na někdejší ministry financí a průmyslu obchodu z dob vládnutí ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana.

„Podání jsme přijali a přezkoumáme, zda obsahuje nové informace, nebo zda se jedná o informace orgánům činným v trestním řízení již známé,“ řekla ve středu Právu Bradáčová.

V oznámení úřad prostřednictvím generální ředitelky píše, že svým podáním reaguje na „nová zásadní skutková zjištění“, která podle něj vyšla najevo během hlavního líčení v trestní kauze OKD u Obvodního soudu pro Prahu 2. Její úřad v rámci líčení vystupoval jako poškozený s nárokem na náhradu škody ve výši 5,7 miliardy korun. Přesně na tolik ji vyčíslil i státní zástupce.

Jenže nikdo z nich neuspěl. Obvodní soud letos v květnu zprostil obžaloby tři obviněné, znalce Rudolfa Douchu a dva bývalé manažery Fondu národního majetku Pavla Kutu a Jana Škurka.

Museli vědět o vyšší ceně



Tuto trojici žalobce vinil ze způsobení miliardové škody při rozhodování o prodeji menšinového státního podílu v OKD firmě Karbon Invest v roce 2004.

Soud však zatím nepravomocně konstatoval, že se ničeho nezákonného nedopustili a že neměli podíl na výsledné prodejní ceně, která byla podle obžaloby i několika různých posudků výrazně nižší, než mohla být.

Zjistili jsme nové zásadní skutečnosti, podle kterých nelze vyloučit spáchání trestného činu Kateřina Arajmu, ÚZSVM

Tu podle verdiktu dojednávali přímo s kupci zmínění Sobotka s Urbanem. Právě z písemného znění květnového rozsudku nicméně nyní úřad ve svém oznámení vychází.

„ÚZSVM za všech okolností hájí majetkové zájmy státu. V rámci řádné kontroly zastupování státu jako poškozeného v trestním řízení ve věci OKD jsme zjistili nové zásadní skutečnosti, podle kterých nelze vyloučit spáchání trestného činu. Proto jsme z úřední povinnosti podali trestní oznámení na neznámého pachatele, kde jsme uvedli naše zjištění,“ sdělila Právu ředitelka Arajmu.

Podle informací redakce z důvěryhodného zdroje však státní zástupci v dokumentu po jeho prvním zběžném přečtení žádné zcela nové skutečnosti k možnému prověření nenašli. „Není tam vůbec nic nového, co bychom nevěděli a co by se v tom trestním spisu neobjevilo. Všechno proběhlo soudem a úřad na řadu těch skutečností u hlavního líčení již upozorňoval,“ uvedl zdroj redakce z bezpečnostních kruhů.

Bývalý ministr průmyslu Milan Urban (ČSSD)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Z jeho slov lze usuzovat, že sice žalobci podrobně oznámení prověří, ale spíše ho pak vloží do trestního spisu v kauze OKD a nic dalšího zřejmě nepodniknou.

Úřad v oznámení napadá to, že Sobotka s Urbanem museli při domlouvání konečné ceny vědět, že „hodnota minoritního podílu státu v OKD (cca 46 procent – pozn. red.) může být jiná než cena, za kterou byl tento podíl prodán společnosti Karbon Invest“.

Menšinový podíl vláda prodala za 4,1 miliardy korun. Je prý na místě také prověřit, proč vlastně Sobotka s Urbanem tak moc chtěli, aby stát prodal svůj podíl majoritnímu vlastníkovi, tedy Karbon Investu, přestože oba ministři znali doporučení právní kanceláře, aby to vláda nedělala a naopak na prodej akcií vypsala veřejnou výběrovou soutěž.

Na to je navíc upozornil i tehdejší šéf Fondu národního majetku Jan Juchelka s tím, aby vzali stanovisko právníků v potaz. Podle oznámení to ale Sobotka zřejmě ignoroval a vládě nenavrhl ukončit jednání s Karbon Investem. Udělal prý pravý opak, načež došlo k podpisu smlouvy o prodeji státních akcií v září 2004.

Nákup pro Bakalu?

V podání však ÚZSVM upozornil ještě na jednu důležitou skutečnost, kterou zmínil v rozsudku obvodní soud. Už na jaře roku 2004, tedy několik měsíců před koupí státních akcií, jednali majitelé Karbon Investu Viktor Koláček a Petr Otava o prodeji své firmy společnosti Charles Capital. A tu zastupoval miliardář Zdeněk Bakala, který se později prostřednictvím svým firem skutečně stal vlastníkem celého OKD.

Podle soudu a textu oznámení vycházejících z Bakalova svědectví na policii přitom tento podnikatel již v květnu 2004 podepsal s Koláčkem a Otavou první smlouvu o chystané koupi Karbon Investu. Učinili tak tedy již čtyři měsíce před nákupem státního podílu v OKD.

Stát pak prodal část svých akcií v hodnotě 3,5 miliardy korun jen za jednu jedinou korun

Tím prý mohlo vzniknout podezření, že prodej této důlní společnosti byl fiktivně dojednáván přímo pro Bakalu, a úřad nyní žádá, aby se prověřilo, zda o tom mohl někdo z tehdejší vlády Vladimíra Špidly (ČSSD) vědět.

Oznámení ještě závěrem doporučuje prošetřit okolnosti ztráty majority státu v OKD v roce 1996. Tehdejší ministerstvo pro správu národního majetku bez logického důvodu odsouhlasilo snížení základního kapitálu firmy OKD, ale jen na úkor státu, který pak prodal část svých akcií v hodnotě 3,5 miliardy korun jen za jednu jedinou korun. Tím následně přišel o svůj většinový podíl.

Poslanci příští týden



Podezřelými okolnostmi privatizace OKD se v současnosti zabývá také poslanecká vyšetřovací komise. Znovu se sejde příští týden, kdy bude mít na programu výslechy svědků, kteří zatím o okolnostech prodeje státního podílu v těžebním podniku nevypovídali.

Ožehavým tématem také bude dopis miliardáře a pozdějšího majitele černouhelných dolů Bakaly, který minulý týden členům komise oznámil, že vypovídat nepřijde.

Zdeněk Bakala

FOTO: Petr Horník, Právo

Její předseda Lukáš Černohorský (piráti) v minulosti uvedl, že zváží, zda požádat policii, aby Bakalu k výpovědi přivedla.„Určitě to budeme konzultovat,“ potvrdil ve středu Právu poslanec a člen komise Josef Hájek (ANO).

Miliardář tvrdí, že komise není nestranná, a obává se toho, že by jeho výpověď byla zneužita k dalším politickým tlakům na soudní projednávání případů souvisejících s OKD. Výslech před komisí za sebou naopak mají Sobotka i Urban, o kterých nejvíce hovoří nové oznámení.