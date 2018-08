Kristýna Léblová, luh, Novinky

Poté, co se v prosinci do Vltavy zřítila Trojská lávka, lidi převážela na novém přívoze ekologická moderní loď Mistr Jan Hus s kapacitou třiceti cestujících. Pro velký zájem však Pražská paroplavební společnost (PPS) nasadila nové a větší plavidlo Troja, které pojme až sto lidí.

Zkušební provoz

O víkendu bylo plavidlo ve zkušebním provozu, který podle všeho dopadl dobře. Ale samozřejmě různé „dodělávky“ se musely dělat za provozu. „Dávali jsme sem protiskluzový nátěr, výrazné čáry, aby cestující nechodili tam, kam nemají. Doděláváme tu řetízky, ale to už jsou detaily. Ten zkušební provoz ukázal, že je vše naprosto v pořádku,“ ujistil Novinky mluvčí PPS Dušan Sahula.

Plavidlo úspěšně absolvovalo zkušební víkendový provoz.

FOTO: Novinky

„Samotná stavba trvala tři měsíce. Parametry lodě jsou 16 metrů na délku, 4,20 na šířku a kapacita 100 osob. Je to tu velice atraktivní turistická lokalita ať s ohledem na Stromovku, Trojský zámek nebo na zoo, ta potřeba v dopravní špičce tu opravdu je,“ sdělil Dušan Sahula.

Loď se řídí plavebním řádem, který je v dopravní špičce každých deset minut, zbytek dne každých dvacet. Podle Sahuly ale posádka může převést pasažéry v případě potřeby i mimo stanovený čas. „Když je potřeba, jezdíme i mimo plavební řád, abychom tady nenechali někoho stát na břehu,“ dodal Sahula.

Troja je bezbariérová, a díky prostorné palubě a baldachýnu je převoz po řece pro cestující příjemným zážitkem. „Myslím, že je to úžasné, je to skvělý. I pro rodiny s dětmi, které jdou do zoo, je to mnohem větší zpestření,“ řekla Novinkám jedna z cestujících na palubě.

Zásah u zřícené lávky v prosinci loňského roku objektivem hasičů.

FOTO: HZS Praha

Pěší betonová lávka se zřítila do Vltavy na začátku prosince loňského roku. Na místě zasahovaly všechny složky integrované dopravy, čtyři lidé byli zraněni. Kdy a jestli bude postavena lávka nová, zatím není známo. [celá zpráva]