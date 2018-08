Vlčice, kterou našli před pár dny v ohradě s ovcemi, se zatoulala do hotelu

Neočekávané rozuzlení má případ vlčice, která byla minulý týden nalezena v ohradě se stádem ovcí. Poté, co byla vypuštěna do volné přírody, potulovala se udolím Labe, a nakonec dezorientovaně vběhla do hotelu, kde ji veterináři uspali. O případu v pondělí informoval mluvčí Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.