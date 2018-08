Matěj Říha, Novinky, Právo

Bakala míní, že by jeho výpověď byla velmi pravděpodobně zneužita k dalšímu stupňování politického tlaku na nezávislé rozhodování policie, státního zastupitelství a soudů.

„Považuji za nezbytné především konstatovat, že jsem se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického,” napsal Bakala poslancům v dopise, který má Právo k dispozici.

Finančník je přesvědčen, že má právo před komisí nevypovídat. „Rovněž tak nemohu být nucen sdělovat komisi jako svědek informace, jejichž předčasné zveřejnění může ohrozit mou obranu v civilních řízeních, která proti mně byla zahájena,” podotkl také Bakala.

Poslanci vyčkají na stanovisko právníků



Předseda komise Lukáš Černohorský zatím o stanovisku Bakaly neměl informace. „Musím počkat, co dorazí, a necháme to posoudit komisi,“ uvedl Černohorský. Dopis od Bakaly podle něj také budou muset posoudit právníci, kteří by měli komisi poradit, jak má dál postupovat.

Předseda sněmovní vyšetřovací komise ke kauze privatizace OKD Lukáš Černohorský.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Komisi může eventuálně pomoct také policie, kterou poslanci mohou požádat o to, aby svědka k výpovědi přivedla. [celá zpráva]

Podle Černohorského ale mohou být také důvody, kvůli nimž komise může uznat, že svědek má právo výpověď odmítnout. „Pokud by třeba uznal, že by mu výpověď mohla způsobit nějaké trestně-právní potíže, tak na to má právo,“ uvedl jako příklad Černohorský.

Výsledky komise budou na podzim



Sněmovní komise prověřuje převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Zaměřuje se také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob. Výsledky má komise předložit plénu do deseti měsíců od založení, tedy letos na podzim.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr přichází na zasedání sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Před komisí již vypovídali například bývalí premiéři Vladimír Špidla, Bohuslav Sobotka a Jiří Rusnok či někdejší ministři Martin Pecina, Milan Urban a Miroslav Grégr. [celá zpráva]

Minoritní podíl v OKD získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která už část akcií držela. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun. Později se majitelem OKD stala firma vlastněná třemi britskými investičními fondy.

Loni se OKD dostala do insolvence, akcie nástupnické společnosti v dubnu převzala státem vlastněná společnost Prisko.