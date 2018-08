Barbora Zpěváčková, Novinky

Organizace Transparency International (TI) podala podnět k šetření premiéra Babiše ohledně porušení zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. Podle zákona se přestupkem musí zabývat úřad s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště dané osoby. Babiš žije v Průhonicích, které spadají pod Černošice. Premiérův vliv na média tak budou řešit tamní úředníci.

Ředitel TI David Ondráčka Novinkám řekl, že jiná možnost, než se obrátit na Městský soud v Černošicích, podle zákona není. „Samozřejmě, že to je do jisté míry absurdní. Je to velmi komplikovaná právní věc. Není to zvládnutelné na městském úřadě,“ komentoval Ondráčka.

„V principu je ten střet zájmů nastaven na jiné situace, na drobné věci, kdy má někdo majetkový podíl a uchází se o zakázku a městské úřady to řeší na komunální úrovni. Tady najednou řeší nejbohatšího člověka a premiéra,“ zdůraznil.

Babiš může dostat pokutu 250 tisíc



Podotkl, že úřad má možnost vyžádat si odborný posudek nebo kontaktovat ministerstvo spravedlnosti. Věc pak může přezkoumat krajský úřad, ale městský úřad musí v první instanci tak jako tak rozhodnout.

„Městský úřad se k tomu musí nějak postavit. Je to klasické správní řízení. Potom to může postoupit krajskému úřadu. Kdyby mu dali pokutu, Babiš může podat žalobu na správní soudy a bránit se tomu,“ popsal Ondráčka. Babišovi hrozí sankce až 250 000 korun.

ČTĚTE TAKÉ

Transparency International podala podnět k šetření Babiše kvůli možnému střetu zájmů



„Úplně reálně, neslibuji si od toho zase tolik, chceme od nich příliš, ale nemáme jinou možnost. Babišovi hrozí jen finanční pokuta, která pro něj není problém. Ale přijde mi normální to podat. Je to krok ve hře, kdy jsme na něco přišli,“ řekl Ondráčka.

Určitě náš odbor přestupků je schopný to řešit Filip Kořínek, starosta Černošic

Starosta Černošic Filip Kořínek Novinkám sdělil, že úřad si zřejmě nechá zpracovat odbornou analýzu. „Určitě náš odbor přestupků je schopný to řešit nebo si nechat zpracovat analýzu, pokud to bude potřeba,“ komentoval.

„Každý placený externí posudek je výdaj navíc, ale tohle je natolik specifická kauza, že pro náš úřad bude důležité, abychom to posoudili správně. Tady bych nelitoval rozumných prostředků, abychom to měli podložené, jak správně rozhodnout,“ dodal Kořínek.

TI upozorňuje na to, že ve slovenském registru je Babiš uveden jako jedna z osob ovládající holding Agrofert. Pod ten spadá i vydavatelství Mafra, pod které patří například deníky MF Dnes, Lidové noviny či rádio Impuls.

Zákon o střetu zájmů stanoví, že členové vlády nesmí vlastnit média. Z tohoto důvodu má TI za to, že došlo ke spáchání přestupku.



Úřednicí mají dostatečná oprávnění a věřím, že jsou kompetentní Jan Chvojka, předseda poslanců ČSSD

Pozměňovací návrh, který střet zájmů upravil, v minulém volebním období předkládal nynější šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Problém v tom, že jde o přestupek a mají rozhodovat úředníci, nevidí.

„Zákon o střetu zájmů byl od začátku takto koncipován. Střet zájmů řeší úředníci příslušného úřadu s rozšířenou působností. Tito úřednicí mají dostatečná oprávnění a věřím, že jsou kompetentní. V případě nutnosti si mohou vypomoci externími právními analýzami,“ řekl Novinkám Chvojka.

Je jedno, kdo to bude řešit. Je to nesmysl Andrej Babiš (ANO), premiér

Babiš Novinkám napsal, že to, co tvrdí TI, není pravda. „Je jedno, kdo to bude řešit. Je to nesmysl, Ondráčka dělá politiku, nevím, od koho má zase příjmy,“ rozčílil se Babiš.

„Svou firmu jsem vložil do svěřenského fondu, jak mi určil zákon, který Sněmovna přijala jenom kvůli mně, a tím jsem se vzdal celé firmy,“ uvedl.

TI podle něj nemá žádné důkazy, že by firmu nebo média nějak ovlivňoval. „Ani je mít nemůže, protože se nic takového neděje. Pan Ondráčka dělá politiku účelově proti mně a lže,“ zdůraznil Babiš.

Transparency se chystá podat ještě druhý podnět, a to k Evropské komisi kvůli čerpání dotací Agrofertem. „Od toho si slibujeme více, Evropská komise na to má kompetentní právníky,“ uvedl Ondráčka.