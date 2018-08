Oldřich Danda, Právo

Právu to řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Do finále se dostaly také další dvě akvizice, které schválila už minulý rok v létě Sobotkova vláda. Kolegium ministra minulý týden schválilo nákup 80 protichemických vozů Iveco za 5,1 miliardy korun. K podpisu by mělo dojít v polovině září. Na spadnutí je i nákup 62 obrněných šestikolek Titus za skoro šest miliard.

Velké nákupy byly bolavou patou předešlých ministrů z hnutí ANO – Martina Stropnického a Karly Šlechtové, protože jejich příprava je složitá a často se zasekává na nerealistických požadavcích armády či lobbistických tlacích. Metnar má svým způsobem štěstí, protože přišel skoro k hotovému.

Na tuto zakázku byl velký tlak, a proto je pod velkým dozorem. Myslím, že to bude jedna z nejlépe připravených zakázek z pohledu transparentnosti Lubomír Metnar (za ANO), ministr obrany

Zásadní je podle nového ministra zakázka na nákup 210 bojových vozidel pěchoty, na které má obrana připraveno 53 miliard korun. „Půjde o největší zakázku co do počtu techniky i do finančního objemu. Přípravy natolik pokročily, že očekávám, že výběrové řízení zahájíme okolo měsíce září,“ řekl Právu Metnar.

Lze očekávat, že do soutěže se přihlásí nejméně tři výrobci. Loni když armáda testovala možného nástupce zastaralých vozů BVP 2, do vojenského prostoru Libavá na Olomoucku přijely čtyři stroje od tří výrobců. Britská zbrojovka BAE Systems představila původně švédský vůz CV-90. Americké konsorcium General Dynamics přivezlo stroj Ascod. Německá firma Rheinmetal představila dva obrněnce – Pumu a Lynx.

Podle Metnara je výběrové řízení dobře připraveno. „Na tuto zakázku byl velký tlak, a proto je pod velkým dozorem. Myslím, že to bude jedna z nejlépe připravených zakázek z pohledu transparentnosti,“ dodal ministr.

Na podzim obrana odstartuje i nákup 12 vrtulníků. „Zakázka na víceúčelové vrtulníky je před odsouhlasením a počítám, že by vyhlášení výběrového řízení mohlo přijít mezi zářím a říjnem,“ řekl ministr. Dodal, že podle předpokladů se přihlásí čtyři možní dodavatelé.

Obrana už vrtulníky vybírala. Přestože do finále se dostaly americké stroje UH-1Y od americké firmy Bell za 12 miliard korun a italské vrtulníky AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo za sedm miliard korun, obrana nakonec zakázku skrečovala. Zhruba v polovině září by mělo ministerstvo obrany podepsat dodávku 80 lehkých obrněných vozidel za 4,4 miliardy bez DPH (5,1 miliardy i s daní). „Zakázka na vozy pro chemiky byla již schválena na kolegiu,“ řekl Metnar.

Vozy pro libereckou protichemickou jednotku by měl montovat Vojenský výzkumný ústav, což je státní podnik zřizovaný ministerstvem obrany. Vozy by měly mít podvozek Iveco a první kus by do Liberce měl dorazit v roce 2020 a poslední o dva roky později.

Podle ministra spěje ke konci i vyjednávání o zakázce na 62 francouzsko-českých obrněnců Titus. Ty by měly vyjít na 4,8 miliardy korun bez DPH (5,9 miliardy s daní).

Šestikolové transportéry by měla vyrábět kopřivnická Tatra v licenci francouzské zbrojovky Nexter. Potíže ale nastaly, když se ukázalo, že ministerstvo bude od Tatrovky vyžadovat bezpečnostní prověrku, kterou ale výrobce nákladních vozů nemá. Konsorcium CSG, pod kterou Tatra spadá, proto navrhlo ministerstvu, že by vozy dodal pardubický výrobce radarů Eldis, který potřebnou prověrkou disponuje a teď získal i povolení z Francie.

„Už je to ve finále. Problém se vyřešil, protože francouzská vláda poskytla licenci nástupnické firmě, která je držitelem bezpečnostní prověrky,“ řekl Právu Metnar.

Další velká zakázka na osm 3D radarů MADR od Izraele v hodnotě 3,5 miliardy, která byla připravená k podpisu už před rokem, je zatím u ledu, protože ji kvůli údajně závažným pochybením prošetřuje Vojenská policie. Podle Metnara je zakázka defi nitivně připravená, ale nepodepíše ji, dokud neskončí vyšetřování.