Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Podle mluvčí TSK Barbory Liškové vozy do ulic vyjíždějí zpravidla kolem jedenácté hodiny a končí kolem šesté či sedmé večer. Kropí se v případech, kdy teploty překročí tři dny po sobě dvacet pět stupňů. Během současné vlny veder, kdy se rtuť drží přes den vysoko nad třiceti stupni, jsou proto vozy v metropoli na denním pořádku.

Nejde přitom jen o vedra, TSK se kropením snaží také snižovat prašnost ve městě a bojovat s přízemním ozónem, který zhoršuje smogovou situaci. Jeden den kropení přitom podle mluvčí vyjde na 860 tisíc korun. A letos už vozy během 23 výjezdů dohromady najezdily bezmála 12 tisíc kilometrů.

Pitná voda

Městem v těchto dnech projíždí zhruba 20 kropicích vozů, které za den mohou dohromady spotřebovat až 660 kubíků vody. Tu čerpají z běžných hydrantů, a kromě vody na spláchnutí vozovky musí kropit pitnou vodou. „Je to proto, že vzniká aerosol, lidé ho dýchají a nemůžeme použít jinou vodu než pitnou,“ upřesnila Lišková s tím, že se čerpá pražská voda a město má prý vody dostatek.

Voda, co splachuje silnici, je technická, ale ta, která stříká na lidi do vzduchu, je pitná.

FOTO: Novinky

Jak vysvětlil Novinkám Zdeněk Beránek, řidič jednoho z oranžových kropicích vozů, do jedné kropicí nádrže se vejde až pět kubíků vody, a tu spotřebuje do hodiny. Lidé v ulicích podle něj kropení vítají, setkává se jen s pozitivními reakcemi. „Já jezdím Pražský hrad a tam je to úžasné. Když vylezou Nerudovou ulicí nahoru, je to pro ně obrovské osvěžení,“ řekl Beránek s úsměvem.