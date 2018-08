Barbora Zpěváčková, Novinky

V kauze H-System se podle Pekarové Adamové zapomíná na to, jak to skutečně bylo s penězi, které zmizely. „Možná by bylo na čase, aby odpovědnost vyvodili ti, kterých se to týkalo. Což je dnes prezident, tehdy předseda vlády Zeman,“ řekla Novinkám poslankyně.

„Jestli se obohacovalo blízké okolí prezidenta v době, kdy byl premiérem, a profitovala na tom ČSSD, což dokazuje rozhodnutí soudu, tak je otázkou, jestli by měli nadále setrvávat ve svých funkcích a tvářit se, že to je něco, s čím neměli nic společného,“ prohlásila Pekarová Adamová.

Poslankyně chce vyšetřovací komisi

Na dotaz, zda by se měl prezident vzdát úřadu, odpověděla, že to může chtít, ale že neočekává, že by se k tomu takto postavil. „V jakékoliv vyspělé demokratické zemi by to udělat měl. Takový člověk by neměl vykonávat veřejné funkce,“ míní.

V září na zasedání Sněmovny zřejmě navrhne, aby se kauzou zabývali poslanci. „Je na místě hovořit o tom, jestli nevytvořit vyšetřovací komisi. Máme komisi k OKD, tak nevidím důvod, proč bychom ji nemohli mít k H-Systemu. Byla bych pro to, abychom tyto věci prošetřili,“ řekla.

Reakce M. Zemana je neskutečná. Dělá, jako kdyby s kauzou H-Systém neměl nic společného. Ale část peněz vylákaných podvodem od klientů končila v pokladně ČSSD v době, kdy byl předsedou. Spojkou mezi ČSSD a Smetkou z H-Systému byl poradce premiéra Zemana Miroslav Šlouf. #hsystem — Hana Marvanová (@HanaMarvanova) 24. července 2018

Poslankyně tak navázala na slova adeptky na primátorku Prahy za hnutí STAN právničky Hany Marvanové. Ta před pár dny na Twitter napsala, že Miloš Zeman dělá, jako kdyby s kauzou H-Systém neměl nic společného, ale část peněz vylákaných podvodem od klientů končila v pokladně ČSSD v době, kdy byl předsedou vlády a sociální demokracie.

„Spojkou mezi ČSSD a Petrem Smetkou z H-Systemu byl poradce premiéra Zemana Miroslav Šlouf,“ uvedla Marvanová. „Šéf H-Systemu Petr Smetka přenášel kufry peněz Miroslavu Šloufovi do Lidového domu. Tehdy měla ČSSD problémy s financováním, měla obstavené účty,“ uvedla v DVTV Marvanová. Své tvrzení opírá o rozsudek soudu z roku 2004.

Parazitují na prezidentovi, zlobí se Ovčáček



Šlouf působil jako poradce Miloše Zemana, letos v únoru zemřel. Proti tvrzení Marvanové se ohradil hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Novinkám řekl, že soud konstatoval, že Miloš Zeman neměl s věcí nic společného.

„Mohu se tedy oprávněně domnívat, že místopředsedkyně TOP 09 je lhářka. Stoprocentně jsem si jist tím, že jak TOP 09, tak STAN, za který kandiduje paní Marvanová, nemají žádný jiný program než soustavné parazitování na panu prezidentovi,“ napsal Novinkám v SMS zprávě.

Proti tvrzení Marvanové se zároveň vymezilo současné vedení sociální demokracie. První místopředseda ČSSD Jiří Zimola prohlásil, že si Marvanové vždy vážil coby právničky, ale podle něj předvedla podpásový úder kandidátky na primátorku Prahy.

„Neštítí se zneužít cokoli k vlastní sebeprezentaci a útoku na svého politického soupeře. Její tvrzení je lživé a žádné peníze do ČSSD v souvislosti s H-Systémem nikdy neputovaly,“ řekl serveru Idnes.cz Zimola.