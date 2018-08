Novinky

„V nejbližších dnech budou odpolední teploty na většině území ČR vystupovat na 31 až 35 stupňů Celsia, v nižších polohách místy až na 37 stupňů,” uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v nejnovějším varování.

Zmírnění veder se prozatím podle meteorologů očekává začátkem příštího týdne. Půjde však pouze o dílčí ochlazení, neboť teploty se nadále budou pohybovat mezi 28 a 33 stupni.

Ještě vyšší teploty očekávají meteorologové ve Španělsku a v Portugalsku, kde v důsledku teplého jižního proudění budou teploty stoupat přes hranici 40 stupňů Celsia.

Riziko požárů



Riziko vzniku požárů se ve středu rozšířilo rovněž do Zlínského a Olomouckého kraje. Již nyní platí v severní polovině Čech a na jihu Moravy.

V lesích, ale i jinde v přírodě by lidé neměli rozdělávat oheň, neměli by vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Rovněž by neměli používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.