Renáta Bohuslavová, Novinky

Jan Čižinský se do voleb na pražský magistrát rozhodl kandidovat se sdružením Praha sobě a nezvolil tak kandidaturu za politickou stranu. Pokud by Čižinský kandidoval za politickou stranu nebo hnutí, podpisy sbírat nemusí. On sám byl v době zahájení kampaně dokonce členem KDU-ČSL, za něž je i poslancem ve Sněmovně. Své členství ale letos v květnu právě kvůli kandidatuře se sdružením Praha sobě pozastavil.

Kandidující nezávislé sdružení musí podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí sesbírat sedm procent podpisů obyvatel města, což je letos v případě celé Prahy 90 616 podpisů.

Podpisy Sdružení Praha sobě začalo sbírat v prosinci loňského roku. Cílem je podle lídra kandidátky Jana Čižinského získat širokou podporu občanů. Zároveň je to pro sdružení i jakási známka toho, kolik lidí by je mohlo případně volit. Čižinský často také připomíná, že sběrem podpisů od občanů uspělo sdružení Praha 7 sobě ve volbách před čtyřmi lety právě v sedmé městské části Prahy a má tak velkou šanci i ve volbách do celé Prahy.

Čižinský: Zákon je nejasný, tak máme i politickou kandidátku



„My jsme sebrali podpisy, ale ten zákon je dělaný pro malé obce a je tam spousta nejasností,” zdůvodnil Čižinský Novinkám, proč podali i alternativní kandidátku jako hnutí. Reagoval na zákon o volbách do zastupitelstev obcí, který podle něj není nastavený pro velkoměsto jako je Praha.

„Například není jasné, jak se posoudí občané Evropské unie, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v Praze,” doplnil Čižinský a dodal, že alternativní kandidátku se rozhodli podat až tehdy, kdy bylo jasné, že se jim potřebný počet podpisů sesbírat podaří.

„Ve chvíli, kdy bychom měli třeba jen 70 tisíc podpisů, tak bychom druhou kandidátku nedali. My jsem si jasně řekli, že když ty podpisy nenasbíráme, tak kandidovat nebudeme,” dodal Čižinský, který se způsobem sběru podpisů uspěl již v minulých volbách na Praze 7.

Zástupci Prahy sobě také v úterý představili své priority, na které by se ve vedení města chtěli zaměřit. Jde například o zavedení mobilního signálu do metra nebo vytvoření dostatečného počtu parkovišť na okrajích Prahy.

Úterní 16. hodinou zároveň končí termín pro podání kandidátek nejen na pražský magistrát ale i do zastupitelstev obcí po celé České republice. Čižinského sdružení může podpisy ale sbírat až do 13. srpna, až do tohoto data totiž může magistrát požádat o jejich doplnění.