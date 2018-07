Babiš přijel do Horoměřic za klienty H-Systemu

Do Horoměřic u Prahy dorazil v neděli večer na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk premiér Andrej Babiš (ANO). Chce slyšet názory lidí na kauzu. Podle nedávného rozsudku Nejvyššího soudu (NS) se mají členové BD Svatopluk bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího.