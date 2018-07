Chanov se má proměnit v kontejnerové městečko

Vedení Mostu zvažuje přeměnu problémového sídliště Chanov, kde žijí převážně Romové, v kontejnerové městečko. První kontejnery by zde mohly být postaveny již v příštím roce. Nastěhovat by se do nich měli místní, kteří žijí ve zdevastovaných panelácích. Most je postupně nechává zbourat, protože už nehodlá investovat do jejich oprav.