Václav Pergl, Právo

„Očekáváme, že srpnové počasí jako celek bude teplotně nadprůměrné, to znamená, že bude průměrná teplota vyšší, než je průměr za dvě stě let, a to je 19 stupňů. Srážkově bude srpen podprůměrný, to znamená, že naprší méně než 76 milimetrů srážek,“ uvedla.

Podle ní tak bude tropické červencové počasí pokračovat i v srpnu, což pro mnohé lidi bude dost vysilující.

Dlouhodobá předpověď na srpen, kterou vydal v pátek Meteopress, predikuje, že od 1. do 10. srpna mají být ranní teploty 15 až 21 st., denní 26 až 33 stupňů. Znamená to, že v první srpnové dekádě budeme mít nejen tropické dny s teplotami nad 30 stupňů, ale i tropické noci, což jsou takové, kdy teplota v noci neklesne pod 20 stupňů.

Ve druhé dekádě do 20. srpna má být převážně polojasno, ve druhé polovině zataženo se srážkami a bouřkami. Očekávají se ranní teploty v rozmezí 11 až 16 stupňů, denní mezi 25 a 30 st., přechodně mezi 21 až 26 stupni.

Od 21. do 31. srpna by také mělo být polojasno, přeháňky a bouřky se ale vyskytnou jen ojediněle. Také teploty mají být nižší, ranní v rozmezí 8 až 14 st., denní od 20 do 27 stupňů.

„Nejteplejší srpen v historii byl v roce 1807, kdy byla průměrná teplota 25,3 stupně, což je o 6,3 st. více proti dlouhodobému normálu. Naopak nejchladnější byl srpen v roce 1833, kdy teplota činila v průměru 15,8 stupně, tedy o 3,2 st. méně než je dlouhodobý průměr,“ poznamenala Honsová.