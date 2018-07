zpe, Novinky

Rusnok se při příchodu médiím vyhnul. Ani při odchodu nebyl moc sdílný. „Detaily vám sdělovat nemůžu, proto je to uzavřené jednání, aby se detaily nesdělovaly. Řekl jsem jim, co si pamatuju a co si nepamatuju,“ řekl pouze.

Rusnok byl ministrem financí v kabinetu Miloše Zemana a také ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Vladimíra Špidly. Později byl Rusnok premiérem úřednického kabinetu, nyní je guvernérem České národní banky.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr přichází na zasedání sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Po Rusnokovi přišel na řadu Miroslav Grégr, který byl v letech 1998 až 2002 ministrem průmyslu v Zemanově vládě. Odpoledne má přijít vypovídat expremiér Sobotka.