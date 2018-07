zpe, Novinky

Rusnok se při příchodu médiím vyhnul. Ani při odchodu nebyl moc sdílný. „Detaily vám sdělovat nemůžu, proto je to uzavřené jednání, aby se detaily nesdělovaly. Řekl jsem jim, co si pamatuju a co si nepamatuju,“ řekl pouze.

Rusnok byl ministrem financí v kabinetu Miloše Zemana a také ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Vladimíra Špidly. Později byl Rusnok premiérem úřednického kabinetu, nyní je guvernérem České národní banky.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr přichází na zasedání sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Po Rusnokovi přišel na řadu Miroslav Grégr, který byl v letech 1998 až 2002 ministrem průmyslu v Zemanově vládě. Ani on se nechtěl s novináři bavit.

„Jednalo se o to období poté, co stát ztratil majoritu a před tím, než byl prodán minoritní podíl. Byli schopni zrekonstruovat určitou část, většina těch událostí se stala dřív, než byli v ministerských funkcích,” uvedl předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti).

Odpoledne přišel vypovídat expremiér Sobotka. „Budeme se ho ptát na tu privatizaci, bylo to v režii jeho a v režii ministra průmyslu a obchodu,” sdělil Černohorský.

Bakala dostane nový termín



Komise si pozvala také podnikatele a miliardáře Zdeňka Bakalu. Jeho mediální zástupce Vladimír Bystrov ale Novinkám řekl, že Bakala žádné pozvání do datové schránky nedostal. „Požádal jsem zaměstnance Sněmovny, aby mu to doručili do datové schránky,” řekl v pátek Černohorský.

Pokud by Bakala odmítl přijít, poslanci by ho mohli nechat předvést policií. [celá zpráva]