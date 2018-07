Barbora Zpěváčková, Novinky

Sobotka při příchodu do Sněmovny novinářům řekl, že před 22 lety podle něj došlo k zásadnímu zlomu. „To byl rok 1996. Tehdy stát rozdával akcie a rozdával je zadarmo tak dlouho, až stát přišel o majoritu v OKD,“ uvedl Sobotka.

Stát podle Sobotky přišel o polovinu akcií OKD, aniž by dostal jedinou korunu. „To nebylo správné ekonomické rozhodnutí. Je absurdní, že je kritizováno naše rozhodnutí, kdy jsme za minoritní podíl dostali více než čtyři miliardy korun,” prohlásil.

Připomněl, že se stal jsem ministrem financí šest let poté, co stát přišel o majoritu. „V té době stát nemohl zásadním způsobem ovlivňovat osud této společnosti. Proto došlo k privatizaci a logicky došlo k privatizaci do rukou toho, kdo kontroloval zbytek společnosti právě v zájmu její stability,“ vysvětloval.

Stát prodal minoritní podíl v roce 2004 společnosti Karbon Invest, která už část akcií držela. Několik dní po nabytí akcií koupil OKD podnikatel Zdeněk Bakala. Sobotka o tom prý žádné signály neměl.

„OKD jsme prodávali společnosti Karbon Invest, kterou tehdy reprezentovali pan (Viktor) Koláček a (Petr) Otava. Dlouhá léta pracovali na tom, aby získali majoritu.

Pro mě osobně bylo velké překvapení, když jsem se dozvěděl, že došlo k přeprodeji OKD,” řekl expremiér.

„Jsem přesvědčený, po 14 letech od prodeje minoritního podílu, že vše proběhlo v souladu se zákonem a soutěžními pravidly EU,“ doplnil.

Podle Sobotky je důležité, že se komise zabývá celým procesem privatizace. „Vypadá to tak, že celá privatizace začala a skončila v roce 2004. Ale začala v roce 1990 a 1991, kdy byly do OKD vloženy hornické byty,“ podotkl.

Sobotka bývá kritizován za to, že stát mohl dostat za prodej minoritního podílu víc peněz. Případem se zabývá soud, podle žalobce byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, při prodeji tedy údajně vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun.

Vypovídal Rusnok a Grégr



Před Sobotkou před komisí vypovídal Jiří Rusnok. Ten byl ministrem financí v kabinetu Miloše Zemana a také ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Vladimíra Špidly. Později byl Rusnok premiérem úřednického kabinetu, nyní je guvernérem České národní banky.

Rusnok se při příchodu médiím vyhnul a ani při odchodu nebyl moc sdílný. „Detaily vám sdělovat nemůžu, proto je to uzavřené jednání, aby se detaily nesdělovaly. Řekl jsem jim, co si pamatuju a co si nepamatuju,“ řekl pouze.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr přichází na zasedání sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Po Rusnokovi přišel na řadu Miroslav Grégr, který byl v letech 1998 až 2002 ministrem průmyslu v Zemanově vládě. Ani on se nechtěl s novináři bavit.

„Jednalo se o to období poté, co stát ztratil majoritu a před tím, než byl prodán minoritní podíl. Byli schopni zrekonstruovat určitou část, většina těch událostí se stala dřív, než byli v ministerských funkcích,” uvedl k vystoupení Rusnoka a Grégra předseda sněmovní komise Lukáš Černohorský (Piráti).

Bakala dostane nový termín



Komise si pozvala také podnikatele a miliardáře Zdeňka Bakalu. Jeho mediální zástupce Vladimír Bystrov ale Novinkám řekl, že Bakala žádné pozvání do datové schránky nedostal. „Požádal jsem zaměstnance Sněmovny, aby mu to doručili do datové schránky,” řekl v pátek Černohorský.

Pokud by Bakala odmítl přijít, poslanci by ho mohli nechat předvést policií. [celá zpráva]