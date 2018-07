Matěj Říha, Právo

Jaké budou vaše další kroky po ukončení hloubkového auditu v Nemocnici Na Homolce, který odhalil velké množství neplatných smluv, neprůhledné zadávání veřejných zakázek nebo problematické nákupy přes dceřinou společnost Holte Medical?

Vyčkám, protože dokument ještě uzavíráme, a teprve pak se rozhodnu. Nerad bych medializoval nějaké rozhodnutí předtím, než ho učiním. Musím to ještě promyslet.

Znamená to, že se ještě předtím chcete setkat s vedením nemocnice?

Určitě o tom budu mluvit s panem ředitelem (Ivan Oliva - pozn. red.).

Jak audit hodnotíte?

Výsledky kontroly nejsou banální, to bezesporu, a pochybení tam objektivně jsou. Je to věc, která zase ukazuje další střípek hospodaření nemocnic, že to není v pořádku.

Na Bulovce to bude pravděpodobně podobné (hloubková kontrola této nemocnice se také blíží ke konci - pozn. red.). Ukazuje to také na to, že můj cíl kontrolovat nemocnice je správný, a budu v tom pokračovat.

Píše se v něm, že jste měl od vedení nemocnice informaci, že už neprobíhají nákupy materiálu přes dceřinou společnost, ale ve skutečnosti to nebyla pravda.

To mě samozřejmě velmi znepokojuje, že jsem podle všeho dostal informace, které neodpovídaly skutečnosti. Považuji to za závažné.

Zvažujete, že kvůli výsledkům auditu budete podávat trestní oznámení?

O tom se musíme poradit s kolegy na ministerstvu zdravotnictví, jestli nálezy mají trestněprávní rovinu, nebo jestli to je jenom otázka roviny porušení rozpočtové kázně nebo zadávání zakázek. Budeme to v tomto směru ještě analyzovat.

Kontrola také odhalila, že nemocnice od poloviny loňského roku uzavírala smlouvy za více než 400 miliónů, které jsou v podstatě neplatné, protože nebyly řádně zveřejněny v registru smluv. Finanční úřad nyní může nemocnici vyměřit velkou pokutu. Předpokládám, že pokuta v řádech stovek miliónů by byl pro nemocnici velký problém.

To by samozřejmě byla velká rána, sám si to nedokážu představit. Není cílem nikoho zruinovat, tu nemocnici potřebujeme. Naším cílem je teď všechno vyhodnotit a poukázat na to, co je špatně, a případně vyvodit důsledky.