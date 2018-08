Nový bodový systém nabere další zpoždění

V Česku přibylo dopravních nehod i mrtvých na silnicích. Obrat k lepšímu by mohl přinést nový bodový systém postihu neukázněných motoristů, který má ministerstvo dopravy (MD) připraven už dva roky. Do vlády a parlamentu ovšem hned tak nepůjde, protože znovu poputuje do připomínkového řízení.