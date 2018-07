Soudce, který trestal v kauze H-System: Je mi těch lidí líto, ale mohou si za to sami

Členové bytového družstva Svatopluk již dříve věděli, že jejich nemovitosti spadají do konkurzní podstaty společnosti H-System. Ve středu to uvedl soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku poslal za podvod na 12 let do vězení. Kydalka připustil, že je mu lidí, na něž dopadne verdikt Nejvyššího soudu, který jim přikazuje vystěhování, líto. Z hlediska práva si to však prý zavinili sami.