„Tento rozsudek, spolu s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD a dalšími rozsudky, vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému,“ uvedl Zeman podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.

„Prezident republiky je připraven setkat se s předsedou Nejvyššího soudu ČR Pavlem Šámalem a diskutovat na toto téma,“ doplnil mluvčí.

Klienti H-Systemu v Horoměřicích se odmítají vystěhovat

Nejvyšší soud rozhodl, že se desítky rodin klientů zkrachovalé společnosti H-System musí do měsíce vystěhovat ze svých domovů v Horoměřicích u Prahy. Tito lidé, kteří jsou sdruženi v bytovém družstvu Svatopluk, si po pádu firmy H-System byty svépomocí dostavěli. Podle soudu ale investovali do cizího majetku. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport chce nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy.

V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS dospěl k opačnému závěru. [celá zpráva]

V minulosti v případu před soudem vypovídal mimo jiné Zemanův někdejší poradce Miroslav Šlouf, který H-system za odměnu propagoval.

Strůjce podvodu Petr Smetka si za vytunelování firmy odseděl trest 12 let vězení. Propuštěn byl v roce 2016.

Petr Smetka u soudu na archivním snímku

FOTO: Petr Horník, Právo

Čunek: Soudce je buď blázen, nebo neví, jak jde život

Kromě Zemana verdikt zkritizovali i další politici, třeba hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL), který se v případu angažoval již dříve. Podle něj je rozhodnutí naprosto nespravedlivé v celém kontextu.

„Vůbec tomu soudci Krčmáři (soudce NS Zdeněk Krčmář) nemohu věřit. Jestli se člověk, který má před sebou většinou staré lidi, důchodce, kteří nemají kam jít a kteří vyhrají všechny soudy a jsou přesvědčeni, že je všechno v pořádku, a pak na základě dovolání rozhodne, že se musí vystěhovat a řekne, že měsíc je ještě hodně, tak soudce je buď blázen, nebo vůbec neví, jak jde život,” uvedl Čunek.

Ten původní správce konkurzní podstaty nekradl a nepatřil do konkurzní mafie, tak byl odvolán, byl nahrazen správcem Monsportem, bývalým komunistickým prokurátorem senátor Jiří Čunek

„Ti lidé zaplatili třikrát své domy. Dohodli se s tím, kdo byl oprávněný, a to byl správce konkurzní podstaty, ten jim to slíbil. Jenomže ten původní správce konkurzní podstaty nekradl a nepatřil do konkurzní mafie, tak byl odvolán, byl nahrazen správcem Monsportem, bývalým komunistickým prokurátorem," uvedl Čunek.

Ozvali se i komunisté, kteří verdikt označili za „velmi špatnou zprávu pro princip právního státu v naší zemi“. „Zvítězil úřad (konkursní správce) nad občany, kteří se vlastními prostředky a silami zasloužili o dostavbu svého bydlení. S takovým rozhodnutím nelze souhlasit,“ uvedli v tiskovém prohlášení předseda a místopředseda strany Vojtěch Filip a Stanislav Grospič.

Ti klientům doporučili ústavní stížnost či žalobu u Evropského soudu pro lidská práva.

Měl by pomoci stát, míní šéf Sdružení nájemníků



Podle předsedy Sdružení nájemníků ČR Milana Taraby by měl lidem z družstva Svatopluk pomoci stát. „Když si vezmu, jak často se utrácejí peníze za možná zbytečné věci, tak si myslím, že tento případ, ať už kvůli jeho délce, nadějím lidí a podobně, by bylo možné řešit nějakou sociální pomocí těm lidem,“ uvedl Taraba.

Klienti H-Systému u soudu

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Nájemci se podle něj na sdružení zatím neobrátili. Situaci označil za velice nešťastnou.

„Jsem opravdu bezradný, protože nevidím moc velkou šanci rozhodnutí zvrátit. Je to o tom, že tam snad není pochyby o tom, že ten soud rozhodoval ve smyslu výkladu judikatury a práva správně,“ podotkl. „Bohužel výklad práva není o spravedlnosti, ale o výkladu právních předpisů a judikatur, které byly dříve vydány,“ dodal.